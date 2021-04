Cuarentena en Bogotá: estos son los servicios que funcionarán el fin de semana

abril 10, 2021 - 12:33 pm

Bogotá entrará en cuarentena estricta, les contamos qué puede y qué no puede hacer y si puede salir o entrar de la ciudad.

La cuarentena total en Bogotá fue decretada por la alcaldesa, Claudia López, como la principal medida para contener el impacto del tercer pico de la pandemia que se está viviendo el país.

La Alcaldía dispuso que la medida iniciará desde las 00:00 horas del sábado 10 de abril hasta las 04:00 a.m. del martes 13 de abril.

Durante la restricción a la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos en la ciudad de Bogotá D.C., estará exceptuada la prestación de los siguientes servicios.

Bancarios.

Financieros.

De operadores postales de pago.

Profesionales de compra y venta de divisas.

Centrales de riesgo.

Transporte de valores.

Vigilancia.

Seguridad privada y de empresas que presten el servicio de limpieza y aseo.

Actividades notariales, inmobiliarias y de registro de instrumentos públicos.

Expedición licencias urbanisticas.

Centros de diagnóstico automotor.

Tenga en cuenta que en algunos de estos rige la medida de pico y cédula.

De igual forma, la Alcaldía recuerda que para movilizarse por la ciudad debe ser únicamente para atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso de que la autoridad así lo requiera.

¿Qué sí puede hacer?

El decreto de la cuarentena permite el desarrollo de actividad física individual al aire libre, por un periodo máximo de una hora al día.

También podrá pasear a su mascota. Una persona por núcleo familiar podrá sacarla cuando sea necesario y que sea cerca de su casa por un lapso no superior a 20 minutos.

Podrá salir para abastecerse de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de primera necesidad. Para su adquisición podrá desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo familiar.

¿Puede salir de Bogotá?

Durante esta nueva cuarentena, usted no podrá salir de viaje ni en servicio público ni en su carro particular. Únicamente lo podrá hacer quienes certifiquen que son parte de la fuerza laboral exceptuada o que tienen un motivo de fuerza mayor para poder movilizarse e ingresar o salir de la ciudad, podrán mostrar su justificación con una certificación laboral u otras evidencias.

En las vías de acceso o salida de la ciudad habrá presencia de 270 uniformados del Ejército y 90 de la policía para evitar que las personas violen la cuarentena. Además, algunos municipios de Cundinamarca también tomaron la misma medida.

Sanciones por incumplimiento de la cuarentena

Si usted no cumple con la orden de quedarse en la casa, no salir si no es estrictamente necesario o lo sorprenden saliendo de la ciudad sin la adecuada justificación podrá amonestado, multado con $ 936.320, además le inmovilizarán su vehículo.

¿Operará la Terminal de Transportes?

Las terminales que prestarán servicio serán la del Salitre y la del Norte, esta última solo para las rutas con destino a los municipios cercanos a la sabana de Bogotá.

Al ingreso de las terminales, usted tiene que comprobar que su traslado lo realiza por motivos de fuerza mayor o la extrema necesidad.

¿Tiene un vuelo programado?

En caso de que tuviera programado un desplazamiento aéreo a cualquier lugar del país, usted debe mostrarles a las autoridades el tiquete del vuelo, no importa si es impreso o digital, para poderse movilizar estrictamente hacia el aeropuerto.

RCN