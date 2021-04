Confirman que hallaron sin vida a Rossana Delgado, venezolana desaparecida en Atlanta

“Necesito mucha ayuda de las autoridades porque solo no puedo, porque si yo lo hago solo las autoridades me amenazaron que puedo ir preso, yo no puedo hacer nada solo, si estuviera en mis manos estuviera indagando en todos esos sitios donde ella llegó”.

Warrants have been issued for 4 suspects in a Gilmer County murder investigation. Megan Alyssa Colone AKA Grace Beda, Juan Ayala-Rodriguez, Oscar Manuel Garcia, & Mario Alberto Barbosa-Juarez have been charged for the murder of Rossana Delgado of Bethlehem, Barrow County, GA. pic.twitter.com/5A0ChqSXDr

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) April 24, 2021