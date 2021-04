Clippers se llevó por paliza el duelo californiano contra Lakers

abril 5, 2021 - 11:32 am

En el duelo de Los Ángeles, los Clippers derrotaron 104-86 el domingo a unos Lakers huérfanos de sus estrellas LeBron James y Anthony Davis en el Staples Center.

Kawhi Leonard, con 19 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, y Paul George, con 16 puntos, encabezaron el cómodo triunfo de los Clippers, que ejercieron como locales en el Staples Center.

El veterano Rajon Rondo, ganador del anillo el año pasado con los Lakers, debutó con el uniforme de los Clippers con 2 puntos en 13 minutos.

El base, de 35 años, llegó la semana pasada en el cierre del mercado desde los Atlanta Hawks, que recibieron a cambio al veterano escolta Lou Williams.

Los Lakers, por su parte, sumaron su quinta derrota en los ocho partidos transcurridos tras la lesión de tobillo de LeBron James.

El pívot español Marc Gasol, titular por la baja del recién fichado Andre Drummond, con 11 puntos y el suplente Montrezl Harrell con 19 encabezaron el ataque de los Lakers, que bajan hasta la quinta posición del Oeste.

«Tenemos que jugar de la manera correcta en ataque (…) No se pueden ganar partidos anotando en los 80 y los 90 (puntos)», recalcó el ala-pívot Kyle Kuzma, que se quedó en 6 puntos.

The @LAClippers swing it to Rondo for his 1st bucket with the team!

📺: ABC pic.twitter.com/cBMzPKwy1l

— NBA (@NBA) April 4, 2021