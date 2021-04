Chris Paul y sus Suns acabaron con la racha de los Knicks

abril 27, 2021 - 10:15 am

Con una actuación estelar de Chris Paul, los Suns de Phoenix vencieron a los Knicks de Nueva York, arruinando su mejor racha de victorias desde 2013, y ahora acechan al líder Jazz de Utah.

El veterano Chris Paul sumó 20 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias y apuntilló el trabajo previo de su compañero Devin Booker, quien terminó con 33 puntos y 3 asistencias en el triunfo 118-110 de los Suns sobre los Knickerbockers.

Sostenidos por Derrick Rose (22 puntos) y Julius Randle (18), los férreos Knicks no dejaron que los Suns tomaran grandes ventajas y llegaron con el marcador igualado al último cuarto en su cancha del Madison Square Garden.

Con solo un minuto y 23 segundos por jugar, y los Suns cuatro puntos por delante (111-107), Chris Paul se adueñó del partido con dos canastas inverosímiles y un triple que liquidó la resistencia de los Knicks.

After scoring the final 7 points in win at MSG… look back at the best of @CP3 in the clutch for the @Suns this season! pic.twitter.com/MKgNhb732r

— NBA (@NBA) April 27, 2021