Chicharito marcó doblete en triunfo de LA Galaxy sobre el Inter Miami de Makoun

abril 19, 2021 - 9:12 am

Un doblete del mexicano Javier «Chicharito» Hernández le dio este domingo 18 de abril un triunfo 3-2 al Galaxy de Los Ángeles sobre el Inter de Miami del venezolano Christian Makoun, en la primera jornada de la temporada 2021 de la MLS.

El técnico Phil Neville salió derrotado en su primer partido como entrenador del Inter, en el que Makoun permaneció en el banco de suplentes sin ver minutos.

Neville vio a su nuevo equipo tomar la delantera en dos ocasiones a través de Robbie Robinson y un penalti del argentino Gonzalo Higuaín, pero Hernández, quien fue entrenado por Neville en Old Trafford, anotó en dos ocasiones antes de que Sacha Kljestan anotara el gol de la victoria al minuto 81.

Fue un final decepcionante para Neville, que había visto a su nuevo equipo dominar durante largos períodos del partido.

Bajo un sol brillante en la Florida, Neville, junto con su amigo cercano y dueño de la franquicia elex astro inglés David Beckham, fueron testigos del entretenido encuentro.

