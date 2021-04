Chang recibe mensajes racistas tras error con Cleveland

abril 13, 2021 - 5:33 pm

El primera base de los Indios de Cleveland Yu Chang compartió algunos mensajes racistas en Twitter que recibió tras el costoso error que cometió en el juego de este lunes 12 de abril en Chicago.

Chang, quien es taiwanés, publicó algunos de los mensajes anti-asiáticos en su cuenta de Twitter el martes y clamó tolerancia. Uno de los mensajes se refirió a la forma de sus ojos y otro al coronavirus.

“Ejerzan su libertad de expresión de la manera correcta, acepto todos los comentarios, positivos o negativos, pero DEFINITIVAMENTE NO LOS RACISTAS”, escribió Chang. “Gracias a todos y los quiero a todos”.

Incluyó el hashtag #StopAsianHate. Poco después de que publicara su mensaje, Chang recibió una gran cantidad de respuestas positivas y apoyo de los aficionados de los Indios y otros en todas las redes sociales.

Exercise your freedom of speech in a right way, I accept all comments, positive or negative but DEFINITELY NOT RACIST ONES.

Thank you all and love you all💪🏽#StopAsianHate pic.twitter.com/xMaWc59wvt

— Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) April 13, 2021