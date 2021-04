Carro sobrevoló la vía contraria e impactó contra otros vehículos en Caracas (+ Video)

abril 7, 2021 - 12:34 pm

Un impactante suceso se registró el pasado martes seis de abril, en San Bernardino, Caracas.

Lo ocurrido fue reseñado por el medio Impacto Venezuela, quienes indicaron que el conductor de un carro sobrevoló la vía contraria e impactó contra la acera de la calle.

La acción provocó que otros automotores sufrieran severos daños. En una de las grabaciones se escucha a una mujer decir: «Yo no sé cómo me salvé, el carro me pasó encima, me salvé de vaina», mientras otras personas visualizaban lo ocurrido.

El citado medio no precisó mayores detalles de lo ocurrido por lo que se desconoce quién habría sido el chofer del vehículo siniestrado.