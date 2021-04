"Canelo" Álvarez : La pelea contra Billy Joe Saunders no está arreglada

abril 25, 2021 - 5:18 pm

El tetracampeón mundial Saúl ‘Canelo’ Álvarez envió un sólido mensaje al británico Billy Joe Saunders de cara a su pleito esperado para este 8 de mayo en Texas, al pedirle que no empiece a poner excusas porque eso sólo delata una mentalidad perdedora.

En charla con ESPN KNOCKOUT, Canelo Álvarez dijo que Saunders se complicará los primeros rounds, pero la paciencia será un aliado indispensable, también señaló que Caleb Plant sería el siguiente objetivo, a menos que pida cosas inalcanzables, y aseguró que se quedara ya en las 168 libras, por lo que no le veremos más en las 175 libras, reseñó espndeportes.com.

«Estoy consciente de que va a ser una pelea complicada, por lo zurdo, por el estilo que tiene, pero es cuestión de tener paciencia», declaró Canelo, quien respondió así cuando se habló de los comentarios de Saunders sobre un ambiente de justicia para la pelea y que le peleará a lo Mayweather: «Siempre los perdedores sacan excusas, y siempre antes de tiempo, como pelee, yo estoy listo para cualquier estilo, si quiere salir a moverse, fajarse, si quiere salir a hacer lo que quiera, estoy listo para eso.

«Hay que tener paciencia, son peleadores con los que hay que tener paciencia, en ese momento (contra Floyd en el 2013) no tenía la experiencia de hoy, tengo la experiencia de tener paciencia, buscar el momento, ir ganando round por round, sin necesidad de desesperarme y querer noquear, creo que es totalmente diferente».

De hecho, recalcó Saúl que el Canelo de hoy, podría competir de tú a tú con aquel Mayweather del 2013. «Yo creo que sería un 50/50, sería una pelea más pareja, no trataría de querer arrancarle la cabeza, sino tener la paciencia correcta para poder meter mis golpes y hacer una pelea muy diferente, es difícil de explicarlo, hasta que no se diera otra pelea», apuntó.

Acerca de Caleb Plant, aseguró que, si todo sale bien con Saunders, es el siguiente objetivo, a menos que pida cosas poco posibles. «Yo creo que eso puede dificultar un poco, el que pida, condiciones, la verdad que sí, si no se vuelve loco, la pelea va, es lo que quiero, pero como a veces saben qué es lo que quiero, a veces se ponen sus moños y empiezan a decir disparates.

Ojalá se pueda dar la pelea sin complicación, que obviamente él esté contento y se haga la pelea, pero si no, veremos», acotó.

Finalmente, descartó la posibilidad de volver a las 175 libras, categoría a la que subió para destronar a Sergey Kovalev logrando el tetracampeonato. «168 (libras) es lo más que voy a pelear ya, nos arriesgamos para ganar el cuarto título, pero sí me sentí un poco lento, no me sentí lo mejor de mí, pero pues ya logramos el cuarto título», finiquitó.