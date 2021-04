Candidato metalero promete concierto de Metallica si gana la alcaldía en México

abril 22, 2021 - 2:35 pm

Un candidato a la Alcaldía de la ciudad mexicana de Reynosa, estado de Tamaulipas, ha prometido al electorado que, si gana las elecciones, brindará un concierto gratuito de la legendaria banda estadounidense de rock Metallica.

Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el Partido Verde Ecologista de México, realizó esta semana un mitin en un restaurante, al cual, en su mayoría, asistieron invitados especiales y jóvenes, informa la prensa mexicana. El evento fue amenizado con un concierto de rock en el que se presentaron varios grupos locales.

«No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre […] Basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana (dinero) es de nosotros y tenemos que invertirla, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica, gratis», declaró González en su intervención, desatando la ovación de los presentes.

¿Por qué aumenta la corrupción en México pero se percibe en menor medida?

¿Por qué aumenta la corrupción en México pero se percibe en menor medida?

¿Cuánto cuesta un concierto de Metallica?

Según el canal TV Azteca, una presentación de Metallica cuesta más de 2 millones de dólares.

Las declaraciones del joven candidato, de 33 años, han provocado burlas y críticas en las redes sociales, donde algunos internautas opinan que ese ofrecimiento demuestra el «grado de ineptitud» de algunos políticos. «Lo promete porque sabe que no va a ganar», escribió una usuaria en Twitter, mientras que otro cuestionó por qué no «promete mejor traer trabajo, seguridad y bienestar». Aunque hay quienes dicen que votarán por ese político con tal de ver a la legendaria banda de rock.