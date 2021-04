Cabello propone adueñarse de la sede de El Nacional si no pagan la demanda por difamación

abril 21, 2021 - 10:17 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, durante su programa Con El Mazo Dando, hizo referencia sobre la sentencia que los tribunales resolvieron contra El Nacional.

En este caso, el parlamentario mencionó que en caso que los implicados paguen en efectivo parte de ese dinero se utilizaría para construir una escuela a niños especiales en Upata y la mayor parte para la compra de vacunas contra el Covid-19, pero en caso en que se tenga que ejecutar sobre los bienes, el edificio de este medio será destinado para una universidad de las comunicaciones.

«También queda pendiente la demanda contra La Patilla, la gente de Tal Cual, a las que yo le dije ustedes dispararon contra mi y no me dieron derecho a la defensa, yo les estoy dando la posibilidad que ustedes demuestren sus acusaciones y no han presentado una sola prueba de lo que dijeron», señaló.

Aseveró que pidió el avocamiento del TSJ porque el caso es del 2015. «Yo fui a una audiencia de conciliación; concilié con algunas personas inclusive socios de El Nacional me pidieron disculpas y sacaron un comunicado en el periódico, pero Miguel Henrique Otero, no y La Patilla tampoco. Sigamos adelante y veremos quién tiene la razón, es una lucha por la verdad», reiteró Cabello.

El diputado mencionó que si los representantes de El Nacional cancelan en efectivo el canon estimado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la demanda de difamación en su contra la mayor parte de ese dinero será destinado para comprar vacunas para Venezuela.

“Si van a pagar en efectivo se compran las vacunas. Yo busco la manera, le dono ese dinero al Estado así como lo reciba, yo busco la manera rapidito para comprar las vacunas”, aseguró.

En ese sentido, el líder añadió que sólo una parte de ese dinero será usado para la construcción de una escuela de niños espaciales en Upata, Ciudad Bolívar, para honrar su palabra con ese pueblo.

Así mismo, ratificó su intención de usar el edificio de este diario como sede de la Universidad de la Comunicación, si éstos se niegan a cumplir con ese compromiso legal de cancelarla suma estimada.

“Yo si tengo moral Miguel Henrique, no sé si tú la tienes, no es asunto mío, pero yo si tengo moral. Puedo verte a los ojos donde quieras, cuando quieras, bajo cualquier circunstancia y no te voy a bajar la mirada”, sentenció.

Noticia al Día/ Con el Mazo Dando