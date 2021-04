Buscan desesperados a la pequeña Abril, una poddler con terrier de 5 años de edad

abril 24, 2021 - 7:13 pm

La peluda desapareció el pasado jueves por la tarde de su residencia en el conjunto residencial Virgen Chiquinquirá, ubicado en la avenida 100 Sabaneta, en la zona sur de Maracaibo estado Zulia.

La canina pertenece a una niña de 8 años llamada Anais, quien no ha parado de llorar desde que desapareció Abril.

La familia presume que fue robada ya que no acostumbraba a salirse del complejo de apartamentos y no se dejaba agarrar por otras personas que no fueran ellos.

Lea también: Buscan angustiados a Nala en Santa Rosa de Agua

Quien tenga información del paradero de Abril por favor comunicarse con la sra. Hilda Romero, al número: 04246628493.

Una niña la espera con ansias, en su casa era tratada como una reina, para ellos no era una mascota si no un miembro de la familia.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día