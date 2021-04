Buscan a cuatro sospechosos por el asesinato de Rossana Delgado en EE.UU.

abril 24, 2021 - 8:03 pm

Cuatro personas son buscados por las autoridades de Georgia, por el asesinato cometido contra la venezolana Rossana Delgado, quien luego de haber sido reportada como desaparecida por su esposo fuera hallada muerta el martes 20 de abril.

Los sospechosos por este caso son: Megan Alyssa Colone de 30 años, Juan Ayala-Rodríguez de 35, Oscar Manuel García, 26, y Mario Alberto Barbosa-Juarez, de 29; por quienes las autoridades han emitido órdenes de captura.

Rossana de 37 años y nacionalidad venezolana, trabajaba de Uber, tras una llamada a su esposo le informó que haría un último servicio para irse a su casa. Horas más tarde nunca llegó y su esposo dio el aviso a las autoridades.

Se cree que que existe un quinto implicado, pero están identificándolo.

Las autoridades policiales presumen que los sospechosos ya no se encuentran en Georgia, por lo que se coordinando con las múltiples agencias estatales, locales y federales para ubicar a los responsables de este vil asesinato.

Warrants have been issued for 4 suspects in a Gilmer County murder investigation. Megan Alyssa Colone AKA Grace Beda, Juan Ayala-Rodriguez, Oscar Manuel Garcia, & Mario Alberto Barbosa-Juarez have been charged for the murder of Rossana Delgado of Bethlehem, Barrow County, GA. pic.twitter.com/5A0ChqSXDr

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) April 24, 2021