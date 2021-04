Birlaron a La tía Mora en la plataforma Patria

abril 20, 2021 - 11:57 am

A La tía Mora la birlaron en el sistema Patria. Otra Moraima se apropió de sus datos e ingresó a la plataforma oficial y ha venido cobrando una buena cantidad de dinero. Un cyber-robo que llaman.

Así cuenta La tía Mora lo sucedido en su cuenta de Facebook:

Yo nunca había ingresado a la PLATAFORMA PATRIA pero…

Quienes me conocen saben que trabajo en la Universidad del Zulia y por decisión del Ejecutivo Nacional los empleados universitarios como empleados públicos cobramos ahora nuestros salarios a través de OPSU justamente desde PATRIA. Ya no es la Universidad la que nos transfiere directamente a nuestras cuentas nóminas de distintas entidades bancarias como históricamente había sido.

Considerando que desde FEBRERO del presente año no he recibido ningún abono decidí entonces entrar a Patria para registrarme partiendo de una recomendación que me hicieran varios amigos con experiencias similares a las mías.

Pues me llevé tremenda SORPRESA Alguien usurpando mi identidad ya me había registrado a finales del 2020 justo cuando desde el gobierno se aprobó cancelar el famoso BONO UNIVERSITARIO. Por supuesto no pude ingresar, pues yo no tengo conocimiento de la contraseña, ni sé que dirección electrónica o número telefónico pudieron haber afiliado.

Conversé con un amigo delegado de uno de los Sindicatos de LUZ y con otras personas las que coincidieron en recomendarme abrir una cuenta en el Banco de Venezuela (donde por cierto hace muchos años tuve una cuenta. Ya inactiva) para desde allí tener acceso a PATRIA. Efectivamente consigné los recaudos para la nueva cuenta. Así logré finalmente tener acceso a la mencionada plataforma.

DESCUBRÍ que quien me registró USANDO mi número de cédula de identidad, bajo el nombre MORAIMA FERRER, de SEXO MASCULINO, está cobrando por MONEDERO no solo el BONO UNIVERSITARIO (dinero que por cierto producimos todos los venezolanos) sino también otros bonos de los que asigna el Ejecutivo.

Solo desde el 11 de febrero al 13 de marzo del año en curso han cobrado Bs. 101.645.000 sin mencionar los bonos que cobraron entre diciembre y enero del 2021. En el movimiento del registro aparecen acreditaciones a 3 ciudadanos con nombre masculino y a 2 con nombres femeninos. Resulta que aparentemente esta estafa digital se hizo efectiva desde Cumaná, estado Sucre.

A todas estas aún no he cobrado ni un Bolívar de lo que me corresponde por mi trabajo permanente realizado en la dependencia a la que pertenezco durante MARZO Y ABRIL. Ya hice la consulta del detalle de pago que genera LUZ y aparezco activa. NO ES UN ASUNTO QUE PUEDA RESOLVER LUZ SINO LA OPSU.

ME QUEDAN MUCHAS DUDAS PERO DECIDÍ PUBLICAR ESTA DESAGRADBLE EXPERIENCIA COMO UN ALERTA A MI FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS DE TRABAJO Y SEGUIDORES. LAS BANDAS DE DELICUENTES ESTÁN A TODO NIVEL.

¡PENDIENTES! PORQUE «AL PERRO MAS DELGADO SE LE CARGAN LAS PULGAS»

Moraima Gutierrez Ferrer

CNP 6510

Maracaibo, Venezuela.

20 de abril 2021.