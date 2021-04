Bilbao, Múnich, Roma y Dublín, en riesgo como sedes de la Eurocopa

abril 9, 2021 - 4:33 pm

Ocho sedes de las doce previstas para la Eurocopa de fútbol (11 junio-11 julio) se han comprometido a acoger público en sus estadios, lo que deja en el aire qué ocurrirá con las otras cuatro (Bilbao, Múnich, Roma y Dublín), anunció este viernes 9 de abril la UEFA.

Esas cuatro ciudades restantes «tienen hasta el 19 de abrir para suministrar informaciones complementarias sobre sus planes y se tomará una decisión final en esa fecha» sobre una eventual deslocalización de los partidos confiados a esas sedes, explicó la instancia que dirige el fútbol europeo.

Este mensaje quiere decir que las ciudades representantes en la organización del torneo en nombre de Alemania, Italia, España e Irlanda se arriesgan a perder su estatus de sede.

La UEFA exige desde mediados de marzo que cada partido de su torneo cuente con público en la grada, algo complicado en algunos casos por las restricciones actuales contra la pandemia del covid-19, que ya obligó a aplazar de 2020 a 2021 la Eurocopa.

Budapest, avanzada en su campaña de vacunación, aspira incluso a tener las gradas llenas siempre que «los espectadores satisfagan las estrictas condiciones de entrada en el estadio».

El viernes, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, prometía que todos los ciudadanos que lo solicitaran estarán vacunados de aquí al inicio del torneo «y podrían participar en el evento con su tarjeta de vacunación».

San Petersburgo y Bakú han prometido por su parte contar con un 50% de espectadores en sus gradas, mientras que Ámsterdam, Bucarest, Copenhague y Glasgow se han comprometido a tener entre un 25 y un 33% de espectadores en el estadio. Londres planea tener «como mínimo un 25%» en los tres partidos de la fase de grupos que tiene asignados y espera tener «una capacidad superior» para las dos semifinales y la final.

🏆 Spectators will be allowed to return safely to venues for #EURO2020.

🏟️ 8 host cities have confirmed stadium capacities. Decisions on matches in the remaining 4 host cities will be made on 19 April.

More info on tickets, relevant travel restrictions & more 👇👇👇

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) April 9, 2021