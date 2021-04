Bellas palabras de su hijo y el último video de Henry Stephen

abril 12, 2021 - 3:33 pm

¡Ay viejo! cuanto dolor, cuanto vacío y cuanta tristeza. Todavía no entiendo. Nos dejaste con la esperanza de que te estabas recuperando y así como si nada Él decidió llevarte. Durante tu vida en mi vida fuiste un gran padre. El amor por mi madre Rosalba Rivas nos unió aún más cuando ella nos dejó, otro vacío que tuve y que solo tu entendías por el inefable amor que le teníamos a ella y que entre los dos nos fuimos curando. Nuestras aventuras fueron para mi únicas, comparable solo con las de grandes iconos del Rock & Roll, pero más allá de eso fue esa parte familiar donde, y como solías decir: «entraste en mi corazón y bote la llave», no solo yo, sino también en el de mi esposa y mis hijas. Hoy sentimos tu ausencia y extrañamos tus manías y desastres. Hoy nos sentimos pequeños en una casa extraña, enorme y en pedazos. Hoy estamos tratando de buscar un sentido a nuestras vidas ya que tu luz era demasiado radiante y en este momento con tu partida nos sentimos en tinieblas y sin tu guía. Es hoy que me atrevo a escribir sobre tu partida y sobre mi dolor, donde solo unos pocos nos tendieron su mano amiga sin ningún interés ni segundas intensiones, a ellos les extendemos todo nuestro agradecimiento y en especial a Humberto Blanco, leal amigo tuyo hasta el último momento, al igual que a la familia Stephen, quienes en todo momento estuvieron presentes de un modo u otro. Hoy todos quienes te admiraron, lloran apenas escuchan el comienzo de «Te he Perdido» y en mi caso es un mar que me ahoga. Hoy el Rock & Roll esta de luto al perder a uno de sus hijos más carismático y representativo, pero que vivirá por siempre en el corazón de quienes le conocieron. Desde las alturas envíanos tus bendiciones y guíanos para ser mejores personas, más humildes, más unidos y más justos. A todos ustedes, sus admiradores, sus amigos, sus familiares, aquellos que le respetaron y fueron nobles con… como siempre le llamaba… «Mi Viejo»… muchas gracias. Él fue un ser humano sus tuvo sus aciertos y sus desaciertos pero también fue transparente. Recordemos lo grande que puso el nombre de Venezuela como artista y todos sus logros y éxitos con sus canciones. De parte de nosotros tus hijos Donald y Fabiola Stephen y del mío propio Daniel Rivas cuidaremos tu legado con gran celo, respeto y amor, amor como el que tú incondicionalmente nos diste.