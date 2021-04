Bellas, bellos, genios que nacieron un 20 de abril y locos como Adolf Hitler

abril 20, 2021 - 1:08 am

Adolf Hitlerc (Braunau am Inn, 20 de abril de 1889-Berlín, 30 de abril de 1945) fue un político, militar y dictador alemán, canciller imperial desde 1933 y Führer —líder— de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi,d y lideró un régimen totalitario durante el período conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante laSegunda Guerra Mundial, iniciada por él con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en Europa.

Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán, precursor del Partido Nazi, en 1919, y se convirtió en líder de este en 1921. En 1923, tras el pronunciamiento en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, Hitler intentó una insurrección, conocida como el Putsch de Múnich, tras cuyo fracaso fue condenado a cinco años de prisión. Durante su estancia en la cárcel redactó la primera parte de su libro Mi lucha (en alemán, Mein Kampf), en el cual expone su ideología junto con elementos autobiográficos. Liberado ocho meses después, en 1924, Hitler consiguió obtener creciente apoyo popular mediante la exaltación delpangermanismo, el antisemitismo y el anticomunismo, sirviéndose de su talento oratorio apoyado por la eficiente propaganda nazi y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo.

Fue nombrado canciller imperial (Reichskanzler) en enero de 1933 y, un año después, a la muerte del presidente Paul von Hindenburg, se autoproclamó líder y canciller imperial (Führer und Reichskanzler), asumiendo así el mando supremo del Estado germano. Transformó laRepública de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi.

El objetivo de Hitler era establecer un Nuevo Orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de apoderarse de Lebensraum(‘espacio vital’) para los pueblos germánicos. Promovió el rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por la Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939, se inició la Segunda Guerra Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919 que establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial.

Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. Esas ganancias territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler fue causa de la muerte de diecisiete millones de personas,incluyendo seis millones de judíos y entre medio y millón y medio de gitanos, en lo que se denominó posteriormente «Holocausto».

En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín en 1945, Hitler se casó con su antigua amante, Eva Braun. El 30 de abril de 1945los dos se suicidaron en el búnker de la Cancillería, para evitar ser capturados por el Ejército Rojo; posteriormente, sus cadáveres fueron quemados.

Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 de abril de 1893-Palma de Mallorca,25 de diciembre de 1983) fue un pintor, escultor, grabador y ceramistaespañol, considerado uno de los máximos representantes delsurrealismo. En su obra reflejó su interés en el subconsciente, en lo «infantil» y en su país. En un principio mostró fuertes influencias fauves,cubistas y expresionistas, pasando a una pintura plana con cierto airenaïf, como lo es su conocido cuadro La Masía del año 1920. A partir de su estancia en París, su obra se vuelve más onírica, coincidiendo con los puntos del surrealismo e incorporándose a este movimiento. En numerosas entrevistas y escritos que datan de la década de 1930, Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura, en sus propias palabras de «matarlos, asesinarlos o violarlos», para poder favorecer una forma de expresión que fuese contemporánea, y no querer doblegarse a sus exigencias y a su estética ni siquiera con sus compromisos hacia los surrealistas.

Ernesto Antonio Puente (Nueva York, 20 de abril de 19231 2 – 31 de mayo de 20003 4 ), conocido como Tito Puente, fue un legendariopercusionista nacido en los Estados Unidos, aunque de origenpuertorriqueño. Nombre ineludible del jazz a nivel mundial, desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana (son montuno, chachachá,mambo, bolero, pachanga, guaracha), y del jazz afrocubano, el jazz latino, o la salsa. En sus cincuenta y cuatro años de trayectoria, colaboró y grabó con músicos de la talla de Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Ben Webster, Miles Davis, Thad Jones, Count Basie y Duke Ellington, entre otros. En 1963 compuso el mambo «Oye cómo va», popularizado por Carlos Santana en 1970, y grabado, entre otros, por Celia Cruz, Julio Iglesias, Kinky, Cheo Feliciano, Azúcar Moreno y José Feliciano. Entre producciones propias y colaboraciones, grabó 198 discos. Desde 1990 tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Ryan O’Neal (Los Ángeles, California, 20 de abril de 1941) es un actor estadounidense nominado a un premio Óscar al mejor actor.

O’Neal nació en Los Ángeles, hijo del guionista de origen irlandésCharles O’Neal y la actriz Patricia Callaghan. Cuando era joven, tuvo una prometedora carrera como boxeador, llegando a conseguir los guantes de oro al recopilar una estadística de 18-4 en victorias y 13 KO’s. De todas maneras, su carrera estaba destinada a la interpretación. Una de las primeras apariciones de O’Neal sería en la serie Peyton Place, que llegó a obtener una gran audiencia en los Estados Unidos, con más de 500 episodios.

El éxito de la serie ayudaría al actor a dar el salto a la gran pantalla. Su primera actuación fue en The rudgged Land (1962), de William Witney. Su primer éxito se produjo en 1968, cuando actuó en La perversa(1968), de Alex March.

Pero el papel que realmente le daría el estrellato sería el papel de Oliver Barrett en el film de 1970 Love Story, de Arthur Hiller. Esta interpretación le valdría una nominación a los Oscar en la categoría de mejor actor.

A raíz de este papel, O’Neal saltó a la primera plana del estrellato, convirtiéndose en el actor de moda en Hollywood. Así, lo podemos ver en películas como ¿Qué me pasa, doctor? (1971), de Peter Bogdanovich, o El ladrón que vino a cenar (1972), de Bud Yorkin, donde intentó experimentar en el mundo de la comedia. O’Neal se convertiría en el segundo actor más rentable de la industria cinematográfica en1972.

En 1973, interpretaría con su hija Tatum O’Neal, Luna de papel en otra película dirigida por Bogdanovich. Esta película haría que su hija ganara el Óscar a la mejor actriz de reparto, convirtiéndose en la actriz más joven que recibía este galardón, con tan sólo diez años. Otro momento brillante para O’Neal sería cuando Stanley Kubrick, el director de prestigio de la época le dio el papel principal en Barry Lyndon (1975). Incluso, O’Neal sonó para hacer el papel de Michael Corleone en El padrino(1972) o el de Rocky Balboa en Rocky (1976).

Sin embargo, el actor no pudo continuar su carrera de estrellato. Con un pequeño respiro con el éxito en Combate de fondo, una comedia romántica ambientada en el boxeo junto a Barbra Streisand, el aura de O’Neal se fue diluyendo poco a poco. Incluso llegó a hacer una secuela de Love Story, la película que le lanzó a la fama: La historia de Oliver.

En la década de los 80, continuó el declive de O’Neal. Cabe citar no obstante, su intervención en la película Los hombres duros no bailan (1987), inspirada a partir de éxito literario que significó la novela de igual título que escribió Norman Mailer, el cual fue también el director del filme. Aparte de esto, O’Neal se dedicó a alternar pequeños papeles en el cine con series de televisión, entre ellas, su intervención en Bones en un papel recurrente, como padre de la protagonista de la serie, la antropóloga forense Temperance Brennan.

Veronica A. Cartwright (20 de abril de 1949, Bristol, Inglaterra, UK) es una actriz británica de cine y televisión.

Cartwright, nació en Bristol, Inglaterra, pero se crió en Toronto y Los Ángeles. Su carrera como actriz infantil se inició en 1958, con un papel en In Love and War. En sus inicios actuó en series de televisión comoLeave It to Beaver, The Twilight Zone, entre otras. También actuó en dos episodios de la serie The Eleventh Hour. Cartwright apareció en las películas The Children’s Hour (1961) y The Birds (1963) del directorAlfred Hitchcock, que fueron un gran éxito. Fue elegida para interpretar a la hija de Jemima Boone en las dos primeras temporadas de la serie de televisión Daniel Boone desde 1964 a 1966, donde actuó junto a Fess Parker, Patricia Blair, Darby Hinton y Ed Ames.

Veronica Cartwright apareció en varias películas y series de televisión durante los sesenta y setentas. Ha logrado dos de sus mayores éxitos con Invasion of the Body Snatchers (1978) y Alien (1979). Al principio ella fue elegida para interpretar el papel de la heroína de Alien, Ellen Ripley, pero el director Ridley Scott cambió su papel con el de Sigourney Weaver justo antes de comenzar a rodar la película.

Actuó en otras películas como: Spencer’s Mountain (1963), Inserts(1974), Goin’ South (1978), The Right Stuff (1983), Flight of the Navigator (1986), The Witches of Eastwick (1987), Candyman: Farewell to the Flesh (1995), Money Talks (1997), Scary Movie 2 (2001), Kinsey(2004) y The Invasion (2007), entre otras.

Ha actuado como invitada en series de televisión como: The Mod Squad,Miami Vice, Baywatch, L.A. Law, ER, The X-Files, Chicago Hope, Will & Grace, Touched by an Angel, Judging Amy, Six Feet Under, The Closer, entre otras. Cartwright ha recibido tres nominaciones a los premios Emmy, uno por su trabajo en ER en 1997 y dos por su trabajo en The X-Files en 1998 y 1999.

Veronica Cartwright apareció en 2006 en la portada del álbum I Don’t Feel Like Dancin de los Scissor Sisters, así como en su segundo álbum Ta-Dah.

Jessica Phyllis Lange /læŋ/ (Cloquet, Minnesota, 20 de abril de 1949) es una actriz estadounidense, ganadora de dos premios Óscar, cincoGlobos de Oro, tres Emmy y uno del Sindicato de Actores.1

Lange fue descubierta por el productor Dino De Laurentiis mientras trabajaba a tiempo parcial para la agencia de modelos Wilhelmina Models. Hizo su debut profesional en el remake del largometraje King Kong presentada al público en 1976. Luego, en 1981 en la película El cartero siempre llama dos veces (película de 1981). En 1982, se convirtió en la primera intérprete en cuarenta años en recibir dos nominaciones a los Óscar.2 3 Ganó el Óscar a la mejor actriz de repartopor su papel en Tootsie y fue también nominada al Óscar a la mejor actriz por su interpretación de Frances Farmer en Frances. Lange recibió otras tres nominaciones por Country (1984), Sweet Dreams (1985) yMusic Box (1989), antes de ser nominada una sexta vez y ganar el Óscar a la mejor actriz por su papel en Blue Sky (1994).

En el teatro, hizo su debut en Broadway interpretando a Blanche DuBoisen Un tranvía llamado deseo, y debutó en el West End londinenseinterpretando el mismo papel en 1996. También participó en otras obras como Largo viaje hacia la noche, por el cual recibió una nominación alpremio Laurence Olivier a la mejor actriz, y El zoo de cristal. En televisión, ganó su primer Primetime Emmy a la mejor actriz en una miniserie por su papel de Big Edie, tía de Jacqueline Kennedy Onassis, en la miniserie Grey Gardens, y obtuvo su primer Premio del sindicato de actores del cine, así como su segundo y tercer Emmy, por su papel en laprimera y tercera temporadas de la serie de FX American Horror Story.

Es una de las actrices más destacadas de su generación y uno de los más celebrados mitos eróticos de los años 70, 80 y 90, siendo múltiplemente nominada y premiada a lo largo de su carrera.

Franklin Shemar Moore es un actor ganador de un Emmy y ex modelo masculino. Conocido por su papel como Malcolm Winters en The Young and the Restless y en Soul Train’, actualmente encarna al Agente Especial Derek Morgan en Mentes Criminales.

Tara Leigh Patrick (Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, 20 de abril de1972) mejor conocida como Carmen Electra es una actriz, modelo,cantante y productora estadounidense.

Electra nació en Sharonville, Ohio (cerca de Cincinnati). Su verdadero nombre es Tara Leigh Patrick. En 1987, cuando tenía 15 años se mudó a Minneapolis, en donde vivían sus dos hermanas.

Acudió a la Princeton High School por cuatro años en Sharonville, un barrio de Cincinnati y, brevemente, a la Walnut Hills High School.

Wikipedia