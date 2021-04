Barcelona es el equipo de fútbol más valioso del mundo, según Forbes

abril 12, 2021 - 5:34 pm

El Barcelona, tasado en 4.760 millones de dólares, se ubicó como el club de fútbol más valioso del mundo por primera vez en la historia, superando al Real Madrid, anunció este lunes 12 de abril la revista Forbes.

Los últimos 15 años el Real Madrid (cinco veces) y el Manchester United (11 veces) se habían compartido el liderato de la lista, pero ambos fueron desplazados este años por los culés.

El conjunto merengue quedó en el segundo lugar, siendo valorado en 4.750 millones de dólares y 6% de deuda, con el Bayern Múnich ($4,215 millones y 0% de deuda) completando el «Top 3».

Mientras que los «Diablos Rojos» ($4,200 y 16% de deuda) fueron desplazados hasta el cuarto lugar, seguidos del Liverpool ($4,100 y 2% de deuda).

Entre los 20 equipos de fútbol más valiosos del mundo promedian un valor de $2.289 millones de dólares, un aumento del 30% con respecto a la última lista publicada hace dos años.

Soccer club values are up 30% on average in the past two years, as investors eye untapped potential in the sport’s global appeal. @MikeOzanian has more https://t.co/2eJUs312Tn pic.twitter.com/xkuwJl8hc0

— Forbes SportsMoney (@ForbesSports) April 12, 2021