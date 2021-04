Ayudemos a Gabo: Requiere una operación

abril 20, 2021 - 3:52 pm

Mi nombre es José Gabriel Colina, soy un joven de 18 años y vivo con mi abuela Isabel Díaz . A los 2 meses de nacido sufrí una convulsión a causa de un virus que contraje al nacer (Citomegalovirus) lo cual afectó severamente la parte motora de mi cerebro y me impidió caminar. Desde muy pequeño empecé a recibir terapia física y a los 7 años fui operado de la cadera debido a un desplazamiento de la misma. Sin embargo, producto del crecimiento, mala postura e inactividad de mi cuerpo, la cadera se ha vuelto a desplazar y esto me genera mucho dolor. Recientemente fuí valorado por un traumatólogo y éste considera necesaria una nueva cirugía para realizar reducción de cruenta y osteotomía pélvica tipo Chiary. Es por ello que acudo a ustedes, solicitando ayuda para costear la operación, con la cual se busca darme mejor calidad de vida. No importa si tu aporte es poco, mucho o solo puedes ayudarme a difundir esta campaña, cualquier cosa que puedas hacer por mí me llevará mas cerca de mi propósito. Muchas gracias a todos por su noble corazón y que Dios les bendiga!