Anuncian cerco sanitario a partir de este jueves 8-A en Lagunillas

abril 8, 2021 - 5:01 pm

El alcalde del municipio Lagunillas, Leónidas González, ubicado en la Costa Oriental del Lago del estado Zulia, a través de un programa radial anunció que se tomaron una serie de medidas para el control de la pandemia.

Según informaciones de los medios locales, González recalcó que la circulación será hasta las 3 de la tarde, con excepción de quienes tengan salvoconducto. Refirió que vigilarán a las unidades que transportan alimentos y que vienen desde otros estados.

El funcionario informó que se colocarán tres puntos de control: En la carretera N con vía a Lara-Zulia, el otro será en la vía a San Pedro- Lagunillas y el tercero será en el puente Tamare.

Resaltó que aplicarán mano dura con aquellos comerciantes que en dichos locales, los trabajadores no utilicen tapabocas, guantes, no apliquen desinfección y no mantengan el distanciamiento social. Dijo que local que viole las medidas, el sueño será detenido y se le quitará la licencia de funcionamiento.

el alcalde recordó que está prohibido el aglomeramiento en las unidades de transporte público y lugares públicos, quienes transgredan esto recibirán fuertes sanciones.

E. García

Noticia al Día