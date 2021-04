Anthony Hopkins explica por qué no viajó, ni se conectó

abril 26, 2021 - 2:33 pm

La victoria de Anthony Hopkins en los Oscar 2021 fue definitivamente uno de los momentos más sorprendentes de la noche durante la ceremonia de la Academia de Hollywood, que se realizó el domingo en Los Ángeles. El dos veces ganador de la estatuilla dorada hizo historia al convertirse en el actor más longevo en triunfar en la categoría a mejor actor gracias a su papel en “The Father”, un honor que antes ostentaba el fallecido Christopher Plummer. Pero Hopkins no se enteró en vivo de que había ganado el premio: estaba durmiendo.

Todos se sorprendieron de que Hopkins venciera al protagonista de “Ma Rainey’s Black Bottom ”, Chadwick Boseman. Los productores dejaron dicha categoría para ser el premio final de la noche, con la idea de terminar la gala con un emotivo homenaje al fallecido actor con las palabras de su viuda, Taylor Simone Ledward, presente entre el público. En cambio, terminó con un momento abrupto ya que no había nadie allí para aceptar el premio.

“Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido a las 4 de la mañana cuando lo desperté para contarle la noticia”, dijo su agente a la revista People. “Estaba tan feliz y tan agradecido”.

“Estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio”

En el comunicado agregó: “Después de un año en cuarentena y de ser vacunado, finalmente pudo regresar a Gales y, a los 83 años, fue un gran alivio después de un año tan difícil. Pero le encantó el papel en ‘The Father’, es su actuación de la que más se enorgullece, y ser el actor vivo de mayor edad en ganar en la categoría significa mucho para él”.

El actor también publicó un video en Instagram en el cual agradece a la Academia de Hollywood y dedica el premio a Boseman, el fallecido intérprete con quien competía en la nominación.

“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, expresó el actor. Y continuó: “De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.

El dos veces ganador del Oscar venció así en el rubro a sus compañeros Riz Ahmed, Boseman, Gary Oldman y Steven Yeun. Durante la gala, fue Joaquin Phoenix –quien ganó en la categoría el año pasado por su actuación en “The Joker”– quien aceptó el premio en nombre de Hopkins.

El intérprete galés ganó su primer Oscar como mejor actor por su interpretación icónica en el thriller psicológico de 1992, “El silencio de los inocentes”, junto a la también ganadora del Oscar, Jodie Foster.

En “The Father”, Hopkins interpreta a Anthony, un hombre de 80 años con demencia que se niega a recibir ayuda de su familia y que comienza a dudar de lo que es real e imaginado. La película está adaptada de una obra de teatro de 2012 del mismo nombre.

Esta fue la sexta nominación al Oscar de Hopkins.

Infobae