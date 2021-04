Adebayo se luce en triunfo de Miami sobre Brooklyn

abril 19, 2021 - 8:26 am

El pívot Bam Adebayo estuvo inmenso este domingo 18 de abril para darle al Miami Heat un importante triunfo de 109-107 frente a los Brooklyn Nets en la NBA y romper una racha de tres derrotas seguidas.

Adebayo totalizó 21 puntos y 15 rebotes para el Heat, que perdía por seis puntos en los minutos finales antes de terminar el juego con un ataque de 10-2.

El armador esloveno Goran Dragic anotó 18 puntos, Kendrick Nunn marcó 17 y Trevor Ariza 15 para Miami. Landry Shamet terminó con 30 puntos para Brooklyn y el estelar Kyrie Irving anotó 20 para los Nets.

You saw how it ended… now watch @Bam1of1‘s complete performance today vs Brooklyn

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/Ga2lWFUFpl

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 18, 2021