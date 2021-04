Actor Jairo Camargo de Pedro, el escamoso fue hospitalizado por covid-19

abril 17, 2021 - 2:49 pm

El actor colombiano, Jairo Camargo, reconocido por su papel en la telenovela Pedro, el escamoso, fue hospitalizado el viernes 16 de abril en una clínica de Bogotá por afecciones provocadas por el covid-19. Según explicó su esposa, la también actriz Patricia Tamayo, el artista “tiene neumonía, pero moderada, y su corazón está bien”.

Desde que Camargo fue diagnosticado con covid-19, en sus redes sociales la actriz ha hecho una bitácora en la que ha contado su día a día, así como la evolución de sus síntomas y la manera en la que está enfrentando la enfermedad, asegurando que ella por el momento no se ha contagiado, por lo que se ha dedicado a cuidar mucho a su esposo.

“Yo salí y Jairo se quedó adentro. Está en la clínica por indicaciones médicas siendo cuidado y atendido. Es raro esto de distanciarme de este despelote de sentimientos y vivencias para escribir por aquí. No sé qué más decir. Gracias a todos”, escribió en sus redes sociales al publicar un video en un pasillo de una clínica.

“Le duelen mucho sus manos y la espalda, pero sus pulmones están fuertes. Me apena verlo así, me siento impotente. Hoy he estado cansada, las últimas dos noches no he dormido muy bien”, se lee en una de sus publicaciones en Instagram.

Sobre los síntomas de su esposo, ella informó que no ha perdido el olfato ni el gusto, pero que tiene mucho dolor en diferentes partes del cuerpo y, además, hace dos días le comenzó la tos porque está en el pico de la enfermedad.

El actor Jairo Camargo realizó el papel del doctor Alirio Perafán en la novela ‘Pedro, el escamoso.

