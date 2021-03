«Yo no disparé contra el uniformado»: venezolano acusado del homicidio de un policía en Bogotá

marzo 12, 2021 - 10:56 am

Wilkerson Slyke, el venezolano acusado del homicidio del funcionario Edwin Caro en la ciudad de Bogotá, no aceptó los cargos y aseguró que él no mató al uniformado.

La balacera que se registró la tarde del miércoles 10 de marzo, dejó el saldo de dos hombres muertos, siendo uno de ellos efectivo de la Policía de Bogotá, quien quedó identificado como: Edwin Caro, mientras que el otro fallecido era un venezolano, señalado de perpetrar la confrontación armada tras no acatar la voz de alto.

Ante un juez de control de garantías fue presentado Wilkerson Slyke a quien le imputaron cargos de homicidio agravado consumado en concurso homogéneo con homicidio agravado en la modalidad de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en calidad de coautor todos ellos.

Pese a las pruebas de la Fiscalía, el procesado se declaró inocente y en su defensa pidió que se declare ilegal su captura ya que durante el procedimiento fue víctima de varias agresiones, la solicitud fue rechazada por el juez.

La versión de Wilkerson Slyke

“Yo no maté a ningún policía, lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32. Sé que cometí un error al estar con ese muchacho, él solo me iba a llevar a mi casa, pero él me sorprendió con eso que sucedió; por eso corrí asustado”, aseguró en la audiencia.

El acusado también preguntó que si lo regresarían a su país: (sic) “Señor, yo quisiera saber cómo haría si yo aceptara la pena (los cargos), si me trasladarían a mi país”, dijo el venezolano.

