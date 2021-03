Yankees tendrá la baja del receptor venezolano Robinson Chirinos por una fractura

marzo 12, 2021 - 3:59 pm

El receptor venezolano de los Yankees, Robinson Chirinos, ha sido diagnosticado con una fractura en la muñeca derecha, terminando así su esfuerzo por hacer el roster del Día Inaugural como reemplazo del dominicano Gary Sánchez.

Chirinos recibió un pelotazo por parte de Blake Cederlind en la octava entrada de la victoria del miércoles de Nueva York por 6-5 sobres los Piratas en el George M. Steinbrenner Field.

Robinson Chirinos has come out of the game after being hit on the wrist by a pitch pic.twitter.com/0h3npF7IcP

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 11, 2021