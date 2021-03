Yalitza Aparicio filma su nueva película como protagonista

marzo 10, 2021 - 12:18 pm

A más de tres años de haber participado en la multipremiada cinta Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio se encuentra participando en un nuevo proyecto que la pondrá de vuelta en la gran pantalla.

Y es que, quien fuera maestra escolar en su natal Tlaxiaco, Oaxaca, cambió su vida para siempre cuando el director mexicano la eligió para personificar a “Cleo”, la nana que cuida de los niños en la cinta que consiguió alzarse como Mejor película extranjera en la ceremonia anual de los premios Oscar, que galardona a lo mejor de la cinematografía mundial.

Tras su lanzamiento a la fama internacional, la incipiente actriz incursionó en otros rubros distintos a la enseñanza educativa: se convirtió en vlogger, modeló elegantes atuendos de diseñador para prestigiosas revistas de moda, desfiló por importantes eventos en el mundo del entretenimiento, condujo ceremonias de premiación y alzó su voz como activista de distintas causas sociales como la feminista y la lucha por la no discriminación.

Incluso la revista Time la clasificó como la mejor actuación del 2018, y en octubre de 2019 fue incluida en la lista de la BBC, como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo, además de convertirse en columnista invitada de The New York Times.

Ahora se difundieron en las redes sociales imágenes que dan cuenta de la nueva aventura fílmica de la joven de 27 años, quien de la mano del director Luis Mandoki, el responsable de películas como Voces inocentes y Fraude: México 2006, volverá al séptimo arte.

Aparicio se encuentra en el municipio michoacano de Tlalpujahua filmando la cinta Presencias, al lado del actor Damián Alcázar, con quien en conjunto con un equipo de producción se encuentra grabando en el pueblo famoso por la fabricación de esferas navideñas: “el acceso está exageradamente controlado”, se lee en parte del mensaje difundido este martes 9 de marzo en el Facebook de Tlalpujahua.

Trascendió que la película será una historia de terror y suspenso, y Yalitza será la protagonista de la historia que contará lo que le sucede a un hombre que viaja al pueblo tras la muerte de su esposa y comienza a vivir extraños sucesos en una cabaña en medio del bosque.

Así lo confirmó la Secretaría de Turismo estatal: “Bajo la dirección del señor Luis Mandoki, se graba el filme Presencias, donde participan como protagonistas Yalitza Aparicio y Alberto Amann, bajo la producción de la también actriz Cher Constantine, el género de este filme será de suspenso y lucirá las magníficas locaciones del Pueblo mágico de Tlalpujahua”, dando a conocer que las grabaciones comenzaron el lunes 8 de marzo y se prevé que tengan una duración aproximada de un mes.

En las redes sociales circulan algunos aspectos del rodaje, donde aparece Yalitza rodeada del equipo de producción durante las grabaciones en dicho municipio ubicado a 140 kilómetros de la capital michoacana. En una escena se observa a la actriz portando un vestido blanco liso, rodeada de personas del staff que cargan micrófonos y cámaras, mientras permanece de pie en la tienda de abarrotes “La Toscana”.

Trascendió que inicialmente la cinta sería rodada en Pátzcuaro, pero finalmente la producción se decantó por el pueblo famoso por su producción permanente de esferas, razón por la cual se le conoce también como “el lugar de la eterna navidad”.

Al momento, ninguno de los actores ni el director han publicado en sus redes sociales información sobre el rodaje, sin embargo, entre la población local se ha generado gran expectación ante la filmación que transcurre con medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y una distancia pertinente.

No es el único proyecto en puerta de la actriz, pues recientemente colaboró con Netflix en la serie documental Peace Peace Now Now, la cual cuenta también con la participación de la española Ester Expósito y que está próxima a estrenarse en la popular plataforma de contenidos vía streaming.

