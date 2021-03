Xavier Becerra se convierte en el primer ministro de Salud latino en la historia de EE.UU.

marzo 18, 2021 - 1:33 pm

Este jueves 18 de marzo, el Senado de EE.UU. confirmó a mexicano, Xavier Becerra, nominado por el presidente Joe Biden, como secretario de Salud y Servicios Humanos del país.

Becerra recibió 50 votos a favor y 49 en contra —por la resistencia del Partido Republicano—, y con la confirmación se convierte en el primer latino en estar al frente del Departamento de Salud estadounidense.

«Me siento honrado y halagado por la votación de hoy en el Senado. Gracias. Estoy listo para trabajar en el Departamento de Salud y Servicios Humanos», escribió Becerra en su cuenta en Twitter, tras conocer la confirmación.

Aunque nació en Sacramento, California, sus padres son inmigrantes mexicanos de clase obrera.

Becerra es demócrata y fiscal general de California desde 2017. Durante su trabajo frente a esa institución, encabezó una coalición de 20 estados y el Distrito de Columbia en defensa de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, introducida por Barack Obama en 2010 y que fue más conocida como ‘Obamacare’.

Previo a su trabajo como fiscal, fue miembro de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense entre 1993 y 2017, siempre en representación de California.

I’m honored and humbled by today’s vote in the Senate. Thank you. I’m ready to get to work at @HHSgov.

— Xavier Becerra (@XavierBecerra) March 18, 2021