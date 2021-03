¡WTF! Por esta tontería terminaron Anuel AA y Karol G

marzo 18, 2021 - 6:33 pm

Recientemente la pareja que robó los corazones en el mundo del género urbano, Karol G y Anuel, decidieron poner fin a su relación. La noticia tomó por sorpresa a muchos, y otros lo sospechaban por la falta de interacción entre los artistas. Reseñó una nota de la Revista Ronda.

Luego de confirmar la separación, salieron rumores de infidelidad como posibles motivos de la desunión. Pero al parecer, fue la fama y el dinero los que influyeron en la ruptura, pues habrían dado celos profesionales a la colombiana, que no los soportó.

En el programa de Univisión, El Gordo y La Flaca, se dieron a conocer las razones de por qué Anuel y Karol G concluirían su amorío. Tanya Cherry fue la encargada de revelar lo que pasó: «Se dicen muchísimas cosas, hablábamos en el show de infidelidades, pero los celos profesionales influyeron muchísimo en la ruptura de esta pareja y, ojo, la decisión de terminar la tomó la colombiana, la tomó Karol G«, afirmó Tanya, quien reportó que, de acuerdo a sus informantes, Anuel ha insistido hasta más no poder para volver con la intérprete de Tusa.

Según lo que contó en el show, entre los motivos de celos profesionales se encuentra que a Carolina le pagaban menos que a su novio en sus presentaciones, a pesar de tener tanta popularidad como él.

Otro motivo para poner fin al romance fue que la “bebecita” se sentía asfixiada por el boricua, ya que, él solo quería que hicieran discos y giras juntos, y no le dejaba espacio para ella seguir creciendo en su propia carrera musical.

«Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación», dijo Tanya. «Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación», comentó.