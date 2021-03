Wimbledon le exigirá a los jugadores a hospedarse en hoteles oficiales

Los jugadores que participen en Wimbledon deberán dormir en hoteles oficiales, que serán elegidos por la organización, en el marco de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, anunció este viernes el torneo.

«Conforme a las instrucciones del gobierno británico y de las autoridades de salud, establecemos una serie de medidas para organizar un evento seguro en 2021», señaló la organización en un comunicado.

«Habrá hoteles oficiales para todos los jugadores, cuerpos técnicos y grupos de personas como los árbitros. Será una condición obligatoria para participar en el torneo este año», añadió.

El All England Club tiene la determinación de minimizar los riegos en el histórico torneo, anulado el año pasado por la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

La obligatoriedad de dormir en los hoteles puede ser mal recibida por los jugadores, ya que muchos prefieren en Wimbledon establecerse en casas privadas durante la quincena.

Puedes leer: Roger Federer quedó fuera de Dubai tras caer ante Nikoloz Basilashvili

Wimbledon comienza el 28 de junio, una semana después de la fecha prevista por el gobierno británico para levantar las normas de distancia social. La posibilidad de acoger espectadores dependerá de la posición del gobierno en ese momento.

The beauty of our Grounds is best captured through photography – so we congratulate our partner @oppo on the launch of the #OPPOFindX3Pro and its amazing photographic capabilities 📸 pic.twitter.com/RuICdzTBgm

— Wimbledon (@Wimbledon) March 11, 2021