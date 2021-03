Westbrook y su triple doble de récord lideraron triunfo de Wizards sobre Pacers

marzo 30, 2021 - 8:53 am

En una actuación sin precedentes en la NBA, el base Russell Westbrook firmó 35 puntos, 14 rebotes y 21 asistencias en la victoria de los Washington Wizards ante los Indiana Pacers, este lunes 29 de marzo.

Ningún otro jugador había conseguido un triple doble con al menos 35 puntos y 20 asistencias en la historia de la liga de básquetbol norteamericana y apenas los legendarios Oscar Robertson y Magic Johnson habían logrado hacerlo con 30 puntos y 20 asistencias.

Westbrook, de 32 años, sumó además 4 triples, 2 robos y 1 tapón a su cuenta personal en el triunfo 132-124 de los Wizards.

El base, MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada en 2017, sumó así su 38º triple doble en la actual campaña, una marca que no ha alcanzado ningún otro jugador de los Wizards, equipo al que aterrizó a inicios de esta campaña en un traspaso desde los Houston Rockets.

«Hace cosas que nunca he visto», dijo el entrenador de los Wizards, Scott Brooks, sobre Westbrook, a quien también entrenó en su etapa en los Oklahoma City Thunder.

«Es un ganador. Lucha. No es perfecto, y muchas veces los genios quieren fijarse en las cosas que no hace bien. Pero a veces se olvidan de las otras cosas que hace bien», afirmó.

La franquicia de Washington, que ocupa el 12º lugar de la conferencia Este, fuera de puestos de playoffs, no contó este lunes con su otra estrella, el escolta Bradley Beal, por una contusión en la cadera.

Por los Pacers, el ala-pívot lituano Domantas Sabonis logró 35 puntos y 11 rebotes y el base Malcolm Brogdon 26 puntos y 8 asistencias.

Tras una semana apartado de los Brooklyn Nets por «motivos familiares», Kyrie Irving anotó 27 puntos y 7 rebotes en el ajustado triunfo 112-107 frente a los Minnesota Timberwolves.

El base James Harden logró otro triple doble con 38 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, incluidos dos tiros libres decisivos, pero se mostró autocrítico con su actuación.

38 PTS // 13 AST // 11 REB

Franchise-record tying 12th triple-double of the season. @JHarden13 is just unreal. 📼 pic.twitter.com/2xID0A4dcV

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 30, 2021