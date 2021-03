Vizcarra dice que no «abandonará» Perú antes de decisión sobre su posible prisión

marzo 18, 2021 - 6:28 pm

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, reiteró su inocencia frente a las acusaciones de corrupción y prometió que no «abandonará el país», durante una audiencia este jueves 18 de marzo ante una jueza que en las próximas horas debe anunciar si decide ordenar 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario.

La jueza María de los Ángeles Álvarez, decidirá antes del final del día la suerte de Vizcarra, a quien la fiscalía investiga por recibir presuntos sobornos cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.

«Confío en que usted señora jueza resolverá con autonomía e independencia este caso, lejos de presiones políticas y avalanchas mediáticas», dijo el expresidente (2018-2020) desde su domicilio en el segundo día de audiencia, realizada por videoconferencia.

«No voy a abandonar el país, no voy a pedir asilo político. Esto aquí para responder para aclarar sin temores, porque no he cometido delito alguno», añadió Vizcarra.

Sus declaraciones acabaron con cinco horas de debate y la sesión se suspendió hasta que la jueza anuncie su decisión.

Previamente el fiscal Germán Juárez había reiterado su pedido de detener a Vizcarra alegando que existe el riesgo de fuga y obstaculización a la investigación.

Si la jueza acoge el pedido del fiscal Juárez, Vizcarra puede convertirse en el segundo exgobernante del país con prisión preventiva, tras su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien fue vicepresidente.

Vizcarra es señalado de recibir sobornos de empresas a cambio de construir dos obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), y Juárez estimó que una eventual condena en un juicio «no bajaría de los 33 años» de cárcel. El expresidente niega los cargos.

Los montos de los supuestos sobornos alcanzarían 621.000 dólares, según medios locales.

El destino de Vizcarra, de 57 años, está en manos de la misma jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios que le dictó en noviembre una orden cautelar de impedimento de salida del país hasta mayo de 2022.

Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago, que desató violentas protestas que dejaron dos muertos y una crisis institucional mayúscula en plena pandemia. En el lapso de 10 días, Perú tuvo tres presidentes.

La fiscalía solicitó la semana pasada cárcel preventiva por 18 meses, mientras avanza la investigación iniciada en octubre pasado.

Niega que buscará asilo

El exmandatario ha negado dichos de la fiscalía de que busque refugiarse en Bolivia, y alega ser víctima de un intento de sacarlo de carrera electoral en momentos en que postula a un escaño en las legislativas del 11 de abril.

La fiscalía abona la tesis de que Vizcarra planea fugarse a Bolivia porque conoce al presidente Luis Arce desde la época en que el peruano era gobernador en Moquegua y el dirigente boliviano era ministro de Evo Morales.

«Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la fiscalía, los pasaportes los tiene la fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso», respondió Vizcarra.

Vizcarra, muy popular en su gobierno por haber emprendido una cruzada contra la corrupción, uno de los males de Perú, es solo el más reciente de los dirigentes políticos del país envuelto en problemas legales.

Kuczynski, de 82 años, cumple prisión preventiva por 36 meses en su domicilio desde abril de 2019 tras ser salpicado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

La fiscalía investiga por el caso Odebrecht además a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011). Este último se suicidó en 2019.

Alberto Fujimori, de 82 años y quien gobernó de 1990 a 2000, es el único expresidente peruano condenado. Cumple una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad durante la guerra contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

AFP