Venezolano en Bogotá fue apuñalado en la cara: “Casi me mata”

marzo 7, 2021 - 10:58 am

Gabriel Sanabria un venezolano que trabaja como vendedor ambulante en Bogotá denunció la agresión sufrida por parte de un hombre que lo apuñaló frente al centro comercial, lugar donde suele laborar junto a su esposa.

En el video compartido por el periodista Sergio Novelli, Sanabria relató como el sujeto se aproximó y lo agredió.

“Fui agredido. Soy vendedor ambulante. Yo vendo cosas en la calle. Fui agredido por un ciudadano colombiano de Bogotá. Él me decía que me fuera de su país, que esta parte es de él, que el territorio colombiano es de él. Yo le decía: Amigo, somos hermanos todos”, dijo.

Su esposa, Oriana Mayz, contó que ambos habían llegado a vender galletas y cigarrillos en las adyacencias del Centro Comercial Salitre, debido a que generan sus ingresos diarios por medio del comercio informal.

“Yo vendo en la calle con mi esposa para subsistir el día a día aquí en Bogotá. Me apuñaleó, casi me mata. Me dio una puñalada en la cara, en los brazos y ahora necesito de su apoyo hermanos venezolanos, cualquiera que me escuche, porque yo tengo a mi hija que tiene diez años y yo lucho por ella, yo quiero seguir adelante”, explicó el venezolano radicado en Bogotá.

Para su fortuna, la Policía se presentó y evitó que la situación tuviera un peor desenlace. El sujeto fue aprehendido y la denuncia penal introducida.

Actualmente, Sanabria debe ser operado y están buscando ayuda económica para costear los gastos de la operación.

El Nacional