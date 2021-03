Valentino Rossi correrá el 2021 con Petronas Yamaha en la MotoGP

marzo 1, 2021 - 11:54 am

El piloto italiano Valentino Rossi, fue presentado este lunes por el equipo de MotoGP Petronas Yamaha, donde tendrá como compañero, a su amigo Franco Morbidelli.

Franco Morbidelli y Valentino Rossi serán los representantes del equipo que completará su tercera temporada en el Campeonato del mundo de MotoGP y que se presentó, como todos, de manera virtual.

Morbidelli y Rossi fueron presentados por el director deportivo del equipo, Razlan Razali, y el director del equipo, el neerlandés Johan Stigefelt, y el director del equipo, el también neerlandés Wilco Zeelenberg, aunque la escudería cuenta con representación tanto en Moto2 como en Moto3, con el español Xavier Vierge y el británico Jake Dixon en la primera, y el británico John McPhee y el surafricano Darryn Binder en la segunda.

«Mis objetivos para 2021 son ser competitivo, batirme para ganar carreras, por los podios y también por lograr una buena posición en la clasificación», añadió el siete veces campeón mundial en categoría reina, que tiene un año de contrato con SRT.

Rossi, de 42 años, vivió en 2020 su peor temporada, finalizando 15º en un curso marcado por las caídas y un contagio al covid-19. Vencedor de 89 carreras en categoría reina, un récord, no se ha impuesto desde 2017, cuando venció en Assen (Holanda).

De esta forma Rossi pasará de una escudería de fábrica a una satélite, Sepang Racing Team (SRT), en intercambio con el francés Fabio Quartararo, de 21 años, que hace el camino contrario.

El equipo Petronas subió a lo más alto del podio en seis ocasiones en el 2020, además de liderar la clasificación durante la mayor parte del año, antes de terminar la temporada como el mejor equipo independiente y segundo en la clasificación general con Franco Morbidelli, que en 2021 tendrá a su lado a su valedor y «maestro» en el Rancho VR46, Valentino Rossi, si bien la moto de éste será directamente con especificaciones de fábrica y la de Franco estará un paso por detrás, con las especificaciones denominadas «A-Spec Plus».

"I’m very proud to be part of PETRONAS Yamaha SRT…I’m happy to see my new bike for this year and I really like the colours of the livery, leathers, helmet, etc. It looks awesome." @ValeYellow46@MotoGP | @PET_Motorsports | #SepangRacingTeam | #WeAreThe7thGear | #KamiGearKe7 pic.twitter.com/7YG3PwIvWA

— PETRONAS SRT (@sepangracing) March 1, 2021