Universidad del Zulia entre el no regreso a clases y los salarios

Durante la visita de la comisión de diputados del 2015 a la Universidad del Zulia este viernes 19 de marzo, diversos dirigentes de esta casa de estudios superiores tomaron la palabra para expresar su descontento con los últimos acontecimientos que la vinculan.

El líder líder sindical de la Universidad del Zulia, Nerio Melean, fue uno de ellos. Durante su vocería criticó el pago de sueldo a través de la plataforma Patria y además de la cantidad estipulada, la cual demanda como insuficiente para cubrir las necesidades básicas, aunado a la denuncia del mal estado de las instalaciones de LUZ.

“La universidad está como una mujer manoseada, que no la han llevado a la cama, pero la están preparando para eso, eso que están haciendo ahorita de quitar el monte no es para eso, señores aquí las clases no van a comenzar porque están quitando el monte, aquí las clases van a comenzar cuando nosotros verdaderamente tengamos los derechos que nos pertenecen: un buen sueldo. Por ahí decía la profesora que ganamos 4 dólares, me enteré que me aumentaron el sueldo, porque lo que gano son 2 dólares”, dijo Melean.

Invitó a hacer un recorrido por todas las facultades de la Universidad del Zulia para constatar el estado actual en la que se encuentran las mimas, así como reiteró el apoyo a la lucha estudiantil, pero les reiteró que no habrá regreso a clases mientras no se les garanticen las condiciones.

“Pasen por las facultades para que vean ese desastre, ayer gracias Dios se alumbró el campus universitario en buena parte. Muchachos sigan con la lucha, nosotros estamos con ustedes, pero olvídense de clases mientras no tengamos condiciones en el sector laboral aquí no va a haber, fíjense que ayer ,y lo celebro, lo de los 574 muchachos de Medicina que van a poder ver sus clases, sí, los 574 muchachos que van a mandar al matadero, porque los van a mandar a los hospitales y allá no hay condiciones para que esos muchachos trabajen y entonces que estamos haciendo ¿A quién va a juzgar la historia?”, finalizó Melean.

Voz estudiantil

Los universitarios presentes en el acto también alzaron la voz, la representación fue de Marianny Zarraga de la Federación de Centros Universitarios, quien también denunció la situación referente a la autonomía universitaria, los salarios, e invitó a los diputados presentes a sumarse a una lucha general.

“Ellos solo nos quieren sumergir en la ignorancia, y es eso lo que queremos decirles a todos, el debate no es solo la violación a la autonomía y que se quiera pagar los sueldos por la plataforma Patria, aquí el debate es otro señor, acá el debate es que el salario no alcanza para nada, acá el debate es que el articulo 109 y el articulo 7 de la Ley de Universidades no es solamente esto, es que ahora tenemos a la policía día tras día en la universidad. A los diputados, es muy saboroso estar aquí, pero tenemos que tomar la bandera de lucha entre todos”, manifestó Zarraga.

