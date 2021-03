Un tercer terremoto de 8.1 estremece Nueva Zelanda y activan alerta de tsunami

marzo 4, 2021 - 4:44 pm

Un fuerte terremoto de magnitud 8,1 se registró este jueves a las 19:28 (GTM) frente a las costas de las Islas Kermadec, en Nueva Zelanda, según datos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico se produjo a unos 10 kilómetros de profundidad.

La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias del país oceánico señaló que se trata del tercer terremoto fuerte que sacude al territorio en un día y emitió una nueva alerta de tsunami.

Las autoridades instaron a todas las personas que hayan sentido el terremoto desplazarse a zonas elevadas y áreas de evacuación lejos de la costa. «Es posible que se produzca un tsunami destructivo», escribieron en un comunicado.

Por su parte el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió la posibilidad de que se produzcan «olas de tsunami peligrosas generalizadas» tras el fuerte sismo cerca de la región insular.

TSUNAMI WARNING: Areas that need to evacuate are indicated on this map. Evacuate these areas even if you did not feel the earthquake. DO NOT WAIT. A damaging tsunami is possible. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/bnEgZy8ikF

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021