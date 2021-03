Padecimiento médico hace que una joven sangre por los ojos

marzo 23, 2021 - 10:36 am

Una mujer de 25 años, originaria de la ciudad de Chandigarh, al norte de la India, sorprendió a los médicos de un hospital debido a una rara condición que le hace llorar lágrimas de sangre durante su periodo menstrual, de acuerdo a un estudio de caso publicado recientemente en el British Medical Journal.

Las lágrimas de sangre son una enfermedad poco común, conocida en la medicina como hemolacria y generalmente causada por la ruptura de vasos sanguíneos u otro tipo de lesiones oculares. Sin embargo, los exámenes médicos corroboraron que los ojos de la joven no presentaban ninguna anomalía, y que los episodios de hemorragia no estaban acompañados de dolores de cabeza, mareos u otros padecimientos asociados, como tumores, hipertensión o desórdenes vasculares.

Tras descartar otras posibles causas, los galenos le diagnosticaron a la paciente una segunda condición todavía más infrecuente, conocida como menstruación vicaria, que puede provocar hemorragias fuera de la cavidad uterina y en tan distintas partes del cuerpo como pueden ser los pezones, la nariz o los oídos, entre otras.

De acuerdo a la publicación, las lágrimas de sangre de la mujer encuentran su origen en la convergencia de esas dos condiciones, circunstancia que catalogaron como menstruación vicaria ocular, es decir, que el sangrado de los ojos es propiciado por el propio ciclo menstrual.

Durante los tres meses de seguimiento médico a los que se sometió la paciente después de ser tratada con pastillas anticonceptivas, así como con dosis de estrógeno y progesterona, no ha sufrido más de esa dolencia.

«Se trata de un caso clínico raro e inusual», no descrito en la literatura médica reciente, apuntaron los médicos. No obstante, concluyeron que es necesario continuar con las investigaciones para comprender de mejor manera esta afección, así como para encontrar un tratamiento efectivo a largo plazo.

In a #rare medical case that has baffled doctors, a #woman complained that she has been #bleeding from her #eyes. #RedTears #Chandigarh #BleedingEyes #periods #menstruation #OcularVicariousMenstruationhttps://t.co/t0I5dTu93Q

— India.com (@indiacom) March 18, 2021