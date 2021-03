UN MILLÓN DE DÓLARES habrían entrado en las arcas de grupos

marzo 17, 2021 - 12:04 pm

Si bien los delitos de homicidios y robo en el Zulia han disminuido considerablemente, lo mismo no ocurre con las extorsiones. Pese a que diferentes cuerpos de seguridad de la región tratan de enfrentarlos, esos delitos se disparan y según una fuente policial consultada por NAD, no menos de un millón de bolívares le han quitado a sus víctimas, los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada en la Región, dedicados, no sólo a la extorsión, sino al cobro de vacuna y sicariato.

Una repuesta al incremento de ese delito, según la fuente, es que detrás de cada organización criminal existe algún exfuncionario de seguridad y hasta activos. Los primeros, usando las tácticas que les fueron enseñadas para combatir a esas bandas, las usan para que estos no sean vulnerables a los ataques de los organismos que los combaten. Los segundos, que parece ser más delicado, se lucran del dinero que les otorgan los extorsionadores, como compra de su libertad y de esa manera, continuar su accionar delictivo, que sin duda atenta principalmente contra comerciantes y empresarios.

Pero no solo estas personas que mueven la economía del país son víctimas. Ciudadanos que no están vinculados al sector empresarial y comercial, que de alguna manera llegan a sus manos algunos dólares, son objeto de extorsiones, en este caso por pequeños grupos no organizados que comienzan a dar sus primeros pasos en esas lides criminales.

Asegura la fuente que los municipios zulianos más afectados por la comisión de esos delitos son: Santa Rita, Miranda, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada. Recientemente el gobernador Omar Prieto aseguró que esas organizaciones delictivas son apoyadas desde Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de crear una estabilidad en el país y llevarlo a un quiebre económico.

Para el mandatario regional esa sería la causa por la cual la actividad de los grupos de extorsionadores no cesa, pese al esfuerzo que se hace para neutralizarlos.

La fuente consultada por NAD, reveló que quienes caen en manos de las autoridades son delincuentes que comienzan a dar sus primeros pasos en esa actividad ilícita. No así los lideres de las grandes mafias y sus hombres de confianza.

Comentó que los cabecillas de esos GEDO se encuentran en el exterior y desde esos países, imparten instrucciones para que sus “soldados” hagan el trabajo.

Una situación aún más grave, es que la propagación de esas organizaciones extorsivas ha creado un efecto cultural entre jóvenes de esos municipios. “Ellos Observan como a los hombres de su entorno, que están sumergidos en esos delitos, su nivel de vida les cambia con todo y el estado de necesidad dado por las malas condiciones económicas del país. Por ello quieren seguir sus pasos y son presa fácil del reclutamiento de esas bandas, lo que hacen de manera voluntaria para adquirir bienes materiales de manera fácil, tal como la hacen esos delincuentes”, indicó la fuente.

SÁLVESE QUIEN PUEDA

A esos delitos también se le suman las diferentes estafas realizadas a través de las redes sociales. Otros sujetos, prefieren atrapar víctimas por medio de engaños, utilizando principalmente las mensajerías por equipos celulares. ¡Hola, soy Ana!, ¡Hola, soy María!, son un vivo ejemplo de esas estafas, modus operandi que utilizan, considerando que en cada 5 de 10 familias, existe alguien con esos nombres y les es más fácil atrapar a los incautos.

“Parece ser un sálvese quien pueda. Ante la precariedad económica de Venezuela, los delincuentes pretenden hacerse de dinero de cualquier forma. Hasta las mismas autoridades policiales y militares abandonan su rutina de seguridad y se dedican a atrapar a esos delincuentes para despojarlos de lo que le han quitado a sus víctimas. Pareciera una forma de supervivencia ante la crisis”, agregó el entrevistado.

ACCIONES A TOMAR

Nuestro informante manifestó que hay que preparar a funcionarios, principalmente de honestidad comprobada, que sean formados para esas luchas pero en materia de inteligencia. “Se ha demostrado que un cuerpo de seguridad actuando de manera reactiva, no remediará la situación. Hay que crear equipos, que además de prepararlos adecuadamente, sean bien remunerados en dólares, dinero que podría ser obtenido en parte de los patrimonios que se les incaute a esos antisociales”.

Mervin Fuenmayor/Noticia al Día