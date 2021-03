Trump a sus seguidores: la vacuna para el COVID-19 es segura

marzo 17, 2021 - 7:10 am

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a recomendar a la población que se vacune contra el coronavirus y señaló que recomendaría inmunizarse a “mucha de la gente que no quiere hacerlo, y mucha de esa gente votó por mi”.

En una entrevista con la televisora Fox News el martes en la noche, Trump reconoció que la gente es libre para decidir por sí misma si se quiere vacunar contra el COVID-19.

“Tenemos nuestras libertades y y tenemos que vivir de acuerdo con eso, y yo también estoy de acuerdo con eso. Pero es una gran vacuna. Es una vacuna segura y es algo que funciona”, afirmó.

Lea también: Más países europeos suspenden el uso de vacuna de AstraZeneca, pese a respaldo de OMS

La oposición republicana a recibir al vacuna es sólida. Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que el 42% de los republicanos dijo que probablemente o definitivamente no se inmunizarán, frente al 17% de los demócratas.

Trump ya ha promovido la vacunación antes. En su intervención en la Conservative Political Action Conference el 28 de febrero dijo “Todos, vayan a acunarse”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AP