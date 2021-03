Tres detenidos por la muerte de 7 estudiantes que cayeron de un cuarto piso en Bolivia

marzo 4, 2021 - 4:22 pm

La tragedia de Bolivia en la que siete estudiantes perdieron la vida, durante una protesta estudiantil conmueve a todo el país. Este jueves se pudo conocer que tres de los ocho dirigentes que convocaron bajo amenazas a los estudiantes fueron detenidos.

El comandante general de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, en una entrevista concedida a La Razón Radio, identificó al dirigente estudiantil W. Q. Ch. como el principal “azuzador” de las protestas en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que terminó en una tragedia con siete muertos, e incluso reveló que esta persona se encontraba con gente encapuchada.

«En un primer momento se produjo un mitin en el patio de la casa de estudios superiores y “al concluir el señor W. Q. Ch. azuzó o invitó a toda la comunidad, que se encontraba congregada, a subir hasta el quinto piso del edificio», detalló Aguilera.

Agregó que además, en el curso de la investigación, “se logró congelar una imagen, donde W. Q. Ch. ingresa con otros jóvenes encapuchados” con la aparente intención de realizar una “toma serial” de centros de estudiantes.

Es así que “primero se hizo en la carrera de Administración de Empresas, luego en Contaduría y luego lo pretendían hacer en Economía”, explicó.

También fueron identificados los dirigentes J. Y. C. L. y R. M. M. G. de realizar la misma actividad de azuzar a los estudiantes.

“Son quienes en definitiva han promovido el ingreso de los estudiantes” hasta el quinto piso del edificio, donde, en un reducido balcón y en medio de forcejeos, colapsó el pasado martes una de las barandas y un grupo de universitarios cayó desde al menos 16,7 metros de altura, del quinto piso al patio, determinó el jefe policial.

Además, fueron identificados otros dirigentes que convocaron a la asamblea estudiantil que terminó en tragedia: V. P.; F. V. C.; N. Ch. T.; P. C. P.; J. C. Ch.; y S. B.

«Todas estas personas (…) convocaron desde las 11.00 de la noche del domingo a un evento que estaba restringido por la universidad que había sacado restricciones para hacer cualquier tipo de aglomeración de personas (en plena pandemia)», señaló Aguilera.

Sin embargo, pese a las prohibiciones, los dirigentes estudiantiles lograron reunir entre 450 a 500 personas de distintas carreras.

Ahora se presume que “la intención de las tomas (de centros de estudiantes era) generar algún tipo de simpatía para colocar a otros estudiantes universitarios que les sean afines (a W. Q. Ch. porque) recordemos que él es jefe del centro del área (facultad) y al (tener a sus) afines, de acuerdo a la versión expresada por otros estudiantes, (posiblemente quería) manejar o influir en la elección del nuevo decano que se tendría que realizar el 18 de marzo”, indicó Aguilera.

Por tanto –de acuerdo al Comandante de la Policía– la convocatoria a la asamblea no tuvo solo un carácter académico, “sino también una intención de toma de una decanatura con fines que aún se desconoce”.

Entretanto, las investigaciones continúan, al igual que la aprehensión de los dirigentes, como Wilson Q. Ch., que están acusados de homicidio culposo y otros delitos.

La Razón