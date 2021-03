«Tino» Asprilla fue víctima de la delincuencia: lo robaron en Bogotá mientras retiraba dinero de un cajero (Video)

marzo 19, 2021 - 12:57 pm

El exfutbolista de la Selección Colombia, Faustino «Tino» Asprilla fue robado la noche del jueves en el parque de la 93 de Bogotá.

El analista deportivo reportó por sus redes sociales que fue víctima del robo mientras retiraba dinero de un cajero. Los ladrones rompieron el vidrio de la camioneta de «Tino» y se llevaron sus pertenencias. Los delincuentes aprovecharon que el vehículo esta solo.

En dos historias de Instagram, el «Tino» Asprilla mostró cómo quedo su carro en Bogotá después de que los asaltantes rompieran el vidrio trasero y robaran “un bolso que tenía acá atrás”.

¿Será que me partieron el vidrio del carro o es percepción mía? pic.twitter.com/7l5fpNhebr — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 19, 2021

“Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, mencionó mientras mostraba todo en video.

​

“Vea como quedó esto… Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré y me había robado el bolso”, cerró.

Álvaro Uribe se pronunció tras robar a «Tino» Asprilla en Bogotá

Ante la denuncia que publicó El Tino en sus perfiles de redes sociales oficiales, el expresidente Álvaro Uribe recibió el mensaje y le contestó por medio de twitter con un mensaje anunciando el robo a Asprilla.

«En Bogotá atracaron a Faustino Asprilla, salió ileso pero le destruyeron el carro», se lee en el perfil de twitter de Álvaro Uribe.

“En Bogotá atracaron a Faustino Asprilla, salió ileso pero le destruyeran el carro” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 19, 2021

Luego de este mensaje, Asprilla le respondió con lo siguiente. «Hace mucha falta la seguridad democrática», dijo El Tino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tino Asprilla (@eltinoasprilla)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Agencias