"TE IDOLATRO": La última carta de Dave Capella a su novia

marzo 30, 2021 - 4:10 pm

La partida física del presentador Dave Capella causó diversos sentimientos en la farándula y el público criollo, pues aunque la tristeza conmovió a sus compañeros de espectáculo, también la molestia de otros se manifestó por las redes sociales, debido a la injuria que puso en tela de juicio el nombre del animador, fallecido desde el pasado 28 de marzo.

Según una nota de Revista Ronda, la noticia de la muerte del venezolano generó tanta conmoción, que Yerardy Montoya, quien fue la novia del conductor publicó en su cuenta de Instagram las útlimas palabras que Dave le dedicó.

«Yeye», fue el título que eligió Capella para la carta que le escribió a su pareja. “¿por qué amarte? Simplemente porque cuando ya no queda ocupación alguna, solo quiero estar a tu lado… ¿A quién engaño? Pienso en ti 24/7 y sé que aveces saturo llamándote mientras estas ocupada… Lo siento bebé, es que te extraño siempre”.

“Te deseo, te idolatro, te venero, te respeto… Te amo Yeye. No te elegí, tú me elegiste y Dios es muy sabio al cambiar mi vida con un ángel terrenal”, añadió el presentador en su momento.

El resto del conmovedor texto expresa el profundo amor que Dave Capella sentía por la exmiss, quien al pie de la publicación comentó: “Él siempre fue así, detallista… siempre me enviaba notas de voz, mensajes.. Simplemente día a día (sin exagerar) me agradecía por estar a su lado y me recalcaba cuánto me amaba. Yo a él también… Siempre fuimos demasiado cursis para algunos”.

