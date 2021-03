Sujeto con un presunto AR-15 inicia tiroteo en centro comercial de Colorado

marzo 22, 2021 - 6:00 pm

El Departamento de Policía de la localidad estadounidense de Boulder ha recomendado en Twitter que los residentes locales se mantengan alejados del centro comercial King Soopers en la calle Table Mesa Drive después de que una persona abriera fuego en el lugar.

Testigos citados por una cadena local informaron de que el atacante estaba en el estacionamiento del centro comercial y portaba un arma parecida a un AR-15.

El Departamento de Policía de Boulder todavía no ha dado detalles sobre la situación ni el número de posibles heridos. Sin embargo, en las imágenes filmadas en el lugar se puede ver como los agentes esposaron a un hombre, vestido solo con ropa interior y que parecía tener una herida en la pierna, y lo colocaron en una camilla, después de lo cual fue llevado en una ambulancia. No está claro si se trataba del presunto atacante.

