Smolansky: Migración venezolana ha disminuido debido al COVID-19

marzo 5, 2021 - 8:29 pm

El opositor David Smolansky, reportó una disminución en la migración venezolana debido a la pandemia del COVID-19.

En entrevista con TVV Noticias, señaló que antes de la crisis desatada por el coronavirus la migración venezolana registraba una cifra de 5.000 venezolanos que escapaban del país diariamente.

El número se redujo considerablemente: ahora solo 900 personas se van de Venezuela a diario.

“Entre 500 y 700 de esos migrantes huyen a través de la vía con Colombia y 200 a través de Brasil. Este no es un número estático porque a través de caminos irregulares no siempre se puede registrar a las personas que huyen por las trochas. Además de eso no hay un comportamiento permanente en la migración”, señaló Smolansky.

A su juicio, sigue siendo un número bastante alto considerando que hay una crisis global desatada por la pandemia del coronavirus que ha ocasionado, por ejemplo, que las trochas y otras vías permanezcan cerradas.

“Es decir, si se toma esa cifra de 900 personas que huyen y las llevas a un mes tenemos 27.000 personas que se van de Venezuela mensualmente”, explicó.

Y concluyó: “La migración venezolana sí ha disminuido. Pero hay personas que siguen saliendo del país a pesar de la pandemia, las restricciones y a pesar de que las trochas están cerradas”.

#5Mar David Smolansky (@dsmolansky) indica que antes de la pandemia salían 5 mil venezolanos del país diariamente. Ahora ha disminuido a 900, aproximadamente. Explica que de igual manera es una cantidad alta, considerando que las fronteras están cerradas. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/6jzPXevEvr — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 5, 2021

