"Si la ves" ... chicas que inspiran

Franco De Vita, seguramente, perdió la cabeza por una mujer así de bella, así de grandota, así de deseable, así de extremosa, así de mujer y escribió:

Si la ves dile que,

Que me has visto mejorado

Y que hay alguien a mi lado

Que me tiene enamorado

Que los días se han pasado

Y ni cuenta yo me he dado

Que no me ha quitado el sueño

Y que lo nuestro esta olvidado

Dile que yo estoy muy bien

Que nunca he estado mejor

Si piensa que tal vez me muero

Por que ella no esta que va

Dile que al final de todo

Se lo voy a agradecer

Aunque pensándolo bien

Mejor dile que ya no me ves

Si la ves dile que ya no espero su llamada

Y que ya no me despierto

En plena madrugada

Y que ya no la recuerdo

Y que ya no me hace falta

Dile que ya estoy curado

Y que lo nuestro ya es pasado

Dile que yo estoy muy bien, (yo estoy muy bien)

Que nunca he estado mejor, (mejor)

Si piensa que tal vez me muero por que ella no esta que va

Dile que al final de todo

Se lo voy a agradecer

Aunque pensándolo bien mejor dile que ya no me ves

Que me he perdido y que no voy a regresar

Y Dile también

Que aunque me llame no contestare

Si la ves

Y Dile que yo estoy muy bien (aunque yo se muy bien que no)

Que nunca he estado mejor (miente un poco por favor)

Si piensa que tal vez me muero por que ella no esta que va

Dile que al final de todo (no sigas mintiéndole)

Se lo voy a agradecer

Aunque pensándolo bien mejor dile que ya no me ves

Dile que yo estoy muy bien, (aunque yo se muy bien que no)

Que nunca he estado mejor, (miente un poco a mi favor)

Si piensa que tal vez me muero por que ella no esta que va

Dile que al final de todo (no sigas ya mintiendo)

Se lo voy a agradecer

Aunque pensándolo bien mejor dile que ya no me ves