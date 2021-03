Anuel AA y su misterioso posteo en el que revela ruptura con Karol G

marzo 12, 2021 - 2:08 pm

En las últimas horas, las redes se vieron consternadas por un rumor que viene haciendo mucho ruido, y que involucra a la cantante Karol G junto a su pareja Anuel AA.

Todo surgió a partir de una historia (reposteada por el medio «chismes.hoycol») que publicó la estrella del rap puertorriqueño, en la que muestra una foto de la pareja besándose, acompañada de una serie de frases de la canción “La noche de anoche”, el tema que interpretan juntos Bad Bunny y Rosalía.

«Ya me ha pasao. Que me han ilusionao. Y ya me ha pasao. Que me han abandonao».

A partir de esta publicación, los seguidores de ambos artistas comenzaron a preguntarse si la pareja estaría a punto de terminarse, o si la relación está pasando por una crisis del momento.

La incógnita todavía no fue revelada, aunque otros apuntan a que podría ser una movida de prensa de los músicos para generar comentarios, y a su vez volverse tendencia en las redes sociales.

Por el momento, ni el reconocido intérprete de trap, ni la artista oriunda de Medellín salieron a dar declaraciones al respecto. Pero se espera que, debido a la noticia que cada vez toma más importancia en la farándula colombiana, ambos salgan a aclarar si se trata de una inminente separación, o si simplemente fue un posteo para especular.

Lo cierto es que tanto Karol G como Anuel AA solamente siguen utilizando sus redes para promocionar sus nuevos trabajos, y los tiene como una de las parejas más activas y exitosas de la escena musical de Colombia actualmente.

La mismísima Karol G fue recientemente anunciada como parte de la próxima entrega de premios Latin American Music Awards, junto a otros grandes como Carlos Vives y Maluma.

Minuto.com.co