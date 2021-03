Selena Gómez podría poner fin a su carrera musical

marzo 10, 2021 - 3:27 pm

La cantante estadounidense Selena Gómez comentó que planea poner fin a su trayectoria como intérprete musical para enfrentar nuevos retos y enfocarse de lleno a su carrera como actriz, señaló la artista de 28 años en una entrevista para Vogue.

«Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio,[…] he tenido momentos en los que he pensado: ‘¿Para qué? ¿Por qué sigo haciendo esto?'», confesó Gómez. «Pienso que la próxima vez que haga un disco será diferente, quiero darle una última oportunidad antes de quizás retirarme de la música».

Después compartió que para ella «‘Lose You to Love Me‘ era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas seguía sin ser suficiente. Creo que hay muchas personas que disfrutan de mi música. Por eso estoy muy agradecida, por eso sigo. Pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de tal vez retirarme la música».

Selena Gómez debutó en 2009 con su álbum «Kiss & Tell». Luego lanzó otros tres en solitario y dos álbumes más bajo Selena Gomez & the Scene.

CNN