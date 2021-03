Se registra sismo de 7.3 en Nueva Zelanda: Alertan sobre posible tsunami

marzo 4, 2021 - 10:36 am

Un sismo de magnitud 7.3 se registró a 237 Km al noreste de Gisborne, Nueva Zelanda, a las 02:27 de la madrugada este 4 de marzo, generando alarma en la población y activando las alarmas de un posible tsunami.

Las autoridades no descartan daños a pesar de la lejanía del epicentro a la costa y se instruyó la evacuación de la costa cercana al epicentro ante amenaza de tsunami.

Una réplica de magnitud 5.0 fue reportada dos horas después.

El Sistema Nacional de Emergencias de Nueva Zelanda reportó el terremoto y continúa monitoreando la situación.

«Estamos evaluando si el terremoto ha creado un tsunami que podría afectar a Nueva Zelanda. Proporcionaremos una actualización tan pronto como se haya completado la evaluación inicial», informó en Twitter la agencia de Defensa Civil de Nueva Zelanda.

Agregaron que «cualquier persona que se encuentre cerca de la costa y que haya sentido un terremoto largo o fuerte debe trasladarse inmediatamente al terreno elevado más cercano, o lo más hacia el interior que pueda».

Las autoridades emitieron una advertencia de tsunami para las áreas costeras de Nueva Zelanda.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile aseveró que el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami que afecte las costas de Chile.

We are assessing whether the M7.3 EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND earthquake at 2021-03-05 2:27 AM has created a tsunami that could affect New Zealand. We will provide an update as soon as the initial assessment has been completed.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021