Se recuerda el cumpleaños hoy de: Sara Montiel, Chuck Norris, Osama bin Laden, Frankie Ruiz, Natusha y Sharon Stone

María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández, conocida artísticamente como Sara Montiel (Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real, 10 de marzo de 1928 – Madrid, 8 de abril de 2013) fue una actriz de cine y cantante española. Obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951.

Tras debutar con pequeños papeles en películas españolas como Locura de Amor (1948), hacia 1950 decidió probar fortuna en América. En apenas cuatro años rodó catorce filmes en México, cuya industria cinematográfica vivía entonces su «Época de Oro», y de ahí saltó a Hollywood con una llamativa participación en Veracruz de Robert Aldrich, filme al que siguieron otros dos dirigidos por Samuel Fuller y Anthony Mann.

De vuelta en España, la joven actriz afianzó su estatus de estrella internacional con las películas El último cuplé y La violetera, que develaron su particular estilo como cantante y que se convirtieron en formidables éxitos de taquilla, estrenándose en diversos países de Europa y Latinoamérica así como en India y Egipto. Los honorarios que cobró por La violetera convirtieron a Sara Montiel en la actriz mejor pagada del mundo hasta la fecha, firmando un contrato de exclusividad por película, y los discos publicados con sus canciones llegaron hasta Grecia y Brasil, superando en ventas mundiales a Elvis Presley y Frank Sinatra. En los siguientes quince años, la diva española protagonizó únicamente melodramas musicales pensados para ella, y alcanzó tal popularidad que actuó en la Unión Soviética en plena Guerra Fría, en 1965.

En una España gris condicionada por la dictadura y las limitaciones económicas, Sara Montiel fue la cara más barroca y sensual del espectáculo, gracias a sus papeles de mujer fatal y a sugerentes vestidos que tentaban la censura. Actriz de gran éxito comercial, mayormente en las décadas de 1950 y 1960, participó en 60 películas. Se retiró del cine en 1974, pero como figura musical se mantuvo activa hasta el final: publicó diversos álbumes, ofrecía recitales en teatros y presentó programas de variedades en televisión. A los 81 años de edad grabó con el dúo Fangoria la canción discotequera «Absolutamente» y su correspondiente vídeo musical, y pocos meses antes de morir seguía dando actuaciones acompañada de un pianista.

Como demostración de la perdurable fama de la española, en vísperas de su repentino fallecimiento el Festival de Cine de Berlín estaba planeando un homenaje en su honor.

Sara Montiel sabía de luces, de montaje, conocía bien el cine. Decían que era una actriz complicada. No, era cumplidora, no tenía caprichos. Sabía cómo fotografiarse, cómo se montaban los filmes, dominaba los «playbacks»… Porque, como ella misma decía, lo suyo no era ser actriz o cantante, sino otra cosa. Estrella.

Declaraciones de Mario Camus, director del filme Esa Mujer, en el diario El País.

Carlos Ray Norris (n. 10 de marzo de 1940), conocido como Chuck Norris, es un actor estadounidense, campeón mundial de karate, exmilitar y fundador de una asociación de karate.

Usāma bin Muhammad bin `Awad bin Lādin (Arabia Saudita, 10 de marzo de 19571 -Abbottabad, Pakistán, 2 de mayo de 2011), conocido como Osama bin Laden o Usama bin Ladin (أسامة بن لادن), fue un terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia bin Laden y conocido mundialmente por ser el fundador de la red terrorista Al Qaeda.

José Antonio Torresola Ruiz (n. Paterson, Nueva Jersey, 10 de marzo de 1958 — † Newark, Nueva Jersey, 9 de agosto de 1998), conocido artísticamente como Frankie Ruiz, fue un cantante, compositor y director musical de salsa nacido en los Estados Unidos pero con ascendencia puertorriqueña. Es uno de los más grandes exponentes de la salsa, en especial del género romántico, su carisma en el escenario, estilo, personalidad e inconfundible voz hizo que se gane el cariño de la gente y que su carrera brille en los años 70s, 80s y 90s, dejando una gran huella en la música latina.

Sharon Yvonne Stone (Meadville, Pensilvania, 10 de marzo de 1958) es una actriz y productora estadounidense. Desde que protagonizó junto a Michael Douglas en 1992 la película dirigida por Paul Verhoeven Instinto básico, ocupa un lugar de privilegio en la industria cinematográfica de Hollywood.

Nathalie Diaz Rodríguez (n. Issy-les-Moulineaux, Paris, Francia, 10 de marzo de 1966), más conocida por su nombre artístico Natusha, es una cantante franco-venezolana. Se dio a conocer en gran parte de América Latina como la «Reina de la Lambada» en pleno apogeo del ritmo brasileño, en la década de los años 90.

