Se filtran nuevos audios sobre los últimos días de Maradona

marzo 1, 2021 - 2:56 pm

La controvertida vida del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, continúa dando de qué hablar; en esta ocasión tras la supuesta filtración de una serie de audios que generaron el rechazo de sus fanáticos.

Según el portal TyC Sports, el pasado 27 de febrero, salieron a la luz nuevas conversaciones que podrían revelar cómo fueron los últimos días de la vida del argentino.

En esta ocasión, el escándalo dio cabida a nuevas conspiraciones sobre el círculo de amigos cercanos de Maradona, los cuales ahora se encuentran en la mira de los investigadores.

De acuerdo con Infobae, las grabaciones incluirían las palabras de varios allegados al deportista, incluyendo su abogado Matías Morla, su cuñado Maxi Pomargo; hasta el médico de Maradona, Leopoldo Luque y su exasistente, Charly Ibáñez.

Las conversaciones

El primero de los audios se refiere a una supuesta conversación que sostuvieron Pomargo y el médico de Maradona, Leopoldo Luque.

La grabación dio a entender que el cuñado del argentino sentía “temor” porque este cambiara de cuidador y se trasladara a casa de su hija Giannina.

Puedes leer: La muerte de Maradona: El documental que revela la intimidad de sus últimos días (+video)

Pomargo: “Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”.

Luque: “Listo”.

Pomargo: “Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”.

¿Aislado?

El mismo portal compartió otra conferencia entre Matías Morla y el psicólogo de Maradona, Carlos Díaz.

Al parecer, tras la conversación, el jurista le estaría indicando a Díaz que administrase fármacos más agresivos con el fin de mantener sedado al Diez.

“Negro, acá vine con mi amigo el psicólogo Charly, después te va a llamar, dale mucha bola, que ahí lo vio a Diego. Hay que hacerle ajustes en la medicación, darle Dopamina“, inicia la charla.

Tiempo después Morla continuaría con la polémica sobre la situación de Maradona:

Díaz: “Estaría bueno si pueden contactarlo a Diego con amigos en este momento. Algunas videollamadas le pueden venir de diez. No sé qué piensan”.

Pomargo: “Esto puede ser contraproducente para Matías, amigo. Ya que le ponen su gente y lo pueden bardear. Acá hay mucha gente lastimada que le quería sacar plata y se le cortó”.

Díaz: “¿Amigos de Diego? ¿Alguno del 86 podría afectar a Mati?”.

Pomargo: “Sí, ejemplo Negro Enrique, Islas. Eso de los amigos si le das libertad es un arma de doble filo”.

Morla vs. la familia

Morla: “Respecto al quilombo que está pasando, Gianinna está instalando como que vos estás preso, y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero Diez, aunque estés preso te quiero… Dicen que te tenemos ahí. Lo que hace esa Claudia, eh… Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors de que estás bien. Del video no hay apuro, cuando estés bien y tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí y listo”.

Por su parte, Diego grabó el video. “¿Y ahora qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata, y por plata no se compra el corazón de nadie”, disparó Maradona en ese corto para las redes sociales que se viralizó en las redes sociales y en los medios.

El contenido de las conversaciones ha generado nuevas polémicas en redes sociales, puesto que muchos hinchas de Maradona, aseguran que su círculo de amigos estuvo involucrado en su muerte.

Hasta el momento, estas serían las nuevas pruebas que ponen en tela de juicio la integridad y los testimonios de los allegados al deportista, así como su supuesta responsabilidad en su inesperada partida.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias