Satanismo: los adoradores del mal en la actualidad

marzo 30, 2021

El satanismo contiene un gran número de creencias relacionadas a través del simbolismo, que incluye la veneración y admiración por satán o sus similares.

Los guiños en series de televisión y cine al satanismo están presentes, que alimentan el género de terror y humor oscuro tal como la adaptación de “Sabrina: la bruja adolescente” para Netflix y “Lucifer” entre otras tantas.

Pero lejos de las pantallas, en la vida real, l satanismo ha existido desde siempre, sin embargo, en los últimos años ha tenido más auge desde el ascenso del Templo Satánico en Estados Unidos durante el año 2019.

Con más de 100 mil miembros, solo en Estados Unidos, el satanismo se sigue erigiendo en gran parte del mundo e incluso ha sido reconocida con el mismo estatus que las instituciones benéficas y que las iglesias, sinagogas y mezquitas.

En las ultimas fechas las misas negras por parte del Templo Satánico hicieron mucho ruido y más recientemente el controversial video del rapero Lil Nas X titulado “Montero (Call me by yiour name)” y más al mostrar zapatos deportivos con sangre humana.

‘Hail Satan?’

Un documental llamado ‘Hail Satan?’ lo explica a detalle, a través de una historia hilada de sus miembros. La película, dirigida por Penny Lane observa ese ascenso del Templo Satánico en el que aseguran que no adoran a ningún anticristo, que tampoco sacrifican bebes y mucho menos a mujeres vírgenes, pero que si celebran misas negras y buscan erigir estatuas de figuras satánicas cerca de las capitales estatales como la de ‘Baphometh’ ante el Capitolio de Estados Unidos.

En el documental ellos se muestran bajo el inconformismo y lo hacen mientras colectan calcetines para repartirlos entre los sin techo, donan tampones a los albergues para mujeres, protestan contra los antiabortistas y hacen campaña a favor de la limpieza de las playas.

Puntualizan que se rigen en principios basados en la razón, la justicia, la compasión, la libertad y valor de la ciencia, muy al contrario de lo que la batalla de las religiones siempre ha bombardeado, por lo que le han puesto bastante ironía a su forma de entender el activismo. Defienden la libertad social y religiosa en un país que, en teoría, es oficialmente laico.

Lil Nas X entre el baile y los zapatos satánicos

Lil Nas X divide a la opinión pública con la satánica ‘Montero (Call me by your name)’. Su nombre es el que le ha servido para poner título a su nuevo single que, además, lleva como subtítulo el título de una película muy relacionada con la comunidad LGTBIQ de la que él es uno de los abanderados más activo, ‘Call me by your name’.

En el audiovisual desciende a través del pole dance desde el cielo hasta el infierno, en donde el Satanás lo espera en su trono. El videoclip de la canción ha causado mucho revuelo por sus referencias bíblicas y su descenso a las tinieblas, en un tema cargado de sonidos de guitarra acústica y un alucinante contexto visual en el cual el artista comparte de manera onírica su orientación sexual y las batallas que ha lidiado tras revelarla al mundo.

Pero Lil Nas X no se quedó allí y a los días lanzó un controvertido par de zapatos deportivos con un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real, y se agotaron casi de inmediato.

Los zapatos provocaron indignación durante el fin de semana y atrajeron críticas de varias figuras políticas y religiosas de alto perfil que catalogaron el calzado de malvado y hereje.

La compañía deportiva Nike presentó una demanda contra los diseñadores de la colección de zapatillas satánicas promocionada por el cantante Lil Nas X, que a pesar de que llevan el logo de la empresa no cuentan con su aprobación.

