Sascha Fitness reveló el sexo del bebé que espera

marzo 18, 2021 - 6:46 pm

La influencer venezolana, Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, sorprendió a todos con la revelación del sexo de su nuevo bebé, según publica La Sopa New.

A través de sus stories, la también empresaria publicó una encuesta en la que invitó a sus fanáticos a adivinar si su próximo hijo sería una niña o un niño.

“Miren ya tenemos el sexo del bebé. ¿Qué creen ustedes? Yo estoy pensando cómo contárselos en un post, y cuando descifre la forma entonces ahí se enteran”, expresó Sascha.

Luego de esperar a que sus hijas Avril y Luna llegasen del colegio, Sascha compartió un emotivo video que dejó a todos boquiabiertos.

Y es que aunque muchos pensaron que la familia Barbosa añadiría su primer descendiente varón, ¡se equivocaron! pues la influencer se convertirá en madre de su tercera bebé.

“Y en septiembre serán 3. La casa de las niñas”, escribió en la publicación, la cual a los pocos minutos se llenó de más de cien mil likes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sascha Barboza (@saschafitness)

“Bendito sea Andy entre tantas mujeres”, “Lo sabía”, “OMG pensé que era un niño”, “Felicitaciones”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su perfil.

En las últimas semanas, Sascha se ha mantenido algo distanciada de las redes sociales, y es que en esta ocasión ha decidido dedicarse por completo a su embarazo.

Por medio de sus stories, la influencer compartió más detalles de su dulce espera, destacando que se realizó varios exámenes para evaluar la condición de su bebita.

“Los cromosomas vinieron perfect, eso me tenía a mí (preocupada) porque bueno, uno se pone a pensar como no debe. Me pasó igual con Avril… no había paz con la miseria”.

Esperemos que todo continúe bien con Sascha, pero algunos quedaron intrigados ¿se animarán ella y su esposo a buscar el varoncito?

La Sopa New